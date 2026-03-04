Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

Мария Николишин
4 марта 2026, 23:12
Эксперт отметил, что в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники.
В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз
РФ может атаковать объекты водоснабжения / коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевые тезисы:

  • Россия может атаковать объекты водоснабжения в Украине
  • Это может привести к локальным перебоям и введению графиков подачи воды
  • В настоящее время в Украине прорабатываются все контрмеры

В случае атак страны-агрессора России на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды. Об этом рассказал экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев, передают Новости.LIVE.

"Риск возник не вчера и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема. Соответственно, могут быть удары по водоканалам", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники - поверхностные и подземные. Это затрудняет полное выведение системы из строя одним ударом.

"Например, Киев – он имеет несколько источников. Несколько поверхностных, несколько подземных. Достаточно разветвленную инфраструктуру", - подчеркнул Хорев.

Однако он предупредил, что повреждение отдельных объектов водоснабжения может привести к локальным перебоям и введению графиков подачи воды, подобно отключениям электроэнергии.

"Государство к этому (к атакам объектов водоснабжения, - ред.) готовится, над этим работают. Прорабатывают контрмеры, усиливают нашу противоракетную оборону", - подытожил эксперт.

Какие города РФ может оставить без водоснабжения

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что Россия, вероятно, может попытаться нарушить централизованное водоснабжение в крупных украинских городах, среди которых Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

По его словам, каждая семья должна быть готова к возможным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды.

"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

Утром 4 марта российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не рассчитывать на снижение интенсивности российских обстрелов с приходом весны.

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

водоснабжение новости Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:12Украина
Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи

Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи

22:25Война
Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:17Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Гороскоп на сегодня 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

Последние новости

23:51

Когда обрезать деревья, чтобы не потерять урожай: названы оптимальные сроки

23:12

В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

23:01

"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

22:34

Графики обновлены: когда не будет света в Днепре и области 5 мартаФото

22:25

Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречиВидео

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
22:22

Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторгаВидео

22:14

Как правильно подобрать цвет консилера, блеска и теней: крутой лайфхак

22:04

Самые модные сумки весны: стильные модели от Андре Тана

21:35

"Зацепиться не за что": оккупанты готовят стремительный рывок вглубь фронта

Реклама
21:29

Источник раскрыл, сколько было мужчин у Анджелины Джоли после Питта

21:17

Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

21:06

Бэкхемы обратились к сыну-отшельнику в его день рождения

21:05

"Мы готовы": Украина поможет странам Ближнего Востока в борьбе против Ирана

21:04

Наступила настоящая весна: в Тернополе ожидается повышение температуры

20:20

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

20:16

Дроны поразили в РФ корабль, который атаковал Украину "Калибрами" - аналитики

20:12

Мерц поставил ультиматум Трампу: Денисенко - о переформатировании переговоровмнение

20:07

Минус 30 гривен на ценниках: в Украине подешевели основные виды мяса

19:46

"Шахтер" под угрозой суда: топ-клуб Европы готовит радикальный шаг, детали

19:17

Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ

Реклама
19:16

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

19:09

Когда следует переходить с зимних шин на летние: водителям назвали срокиВидео

18:58

Цены на АЗС переписали – как изменилась ситуация на заправках ДнепраФото

18:34

Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

18:29

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

18:15

Хотят заставить ВСУ отступить: россияне бросили силы для захвата двух городов

18:10

Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

18:01

О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

17:55

Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма СпилбергаВидео

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Реклама
15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять