В Украине могут ввести графики отключения воды - тревожный прогноз

Эксперт отметил, что в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники.

В случае атак страны-агрессора России на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды. Об этом рассказал экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев, передают Новости.LIVE.

"Риск возник не вчера и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема. Соответственно, могут быть удары по водоканалам", - подчеркнул он.

По его словам, в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники - поверхностные и подземные. Это затрудняет полное выведение системы из строя одним ударом.

"Например, Киев – он имеет несколько источников. Несколько поверхностных, несколько подземных. Достаточно разветвленную инфраструктуру", - подчеркнул Хорев.

Однако он предупредил, что повреждение отдельных объектов водоснабжения может привести к локальным перебоям и введению графиков подачи воды, подобно отключениям электроэнергии.

"Государство к этому (к атакам объектов водоснабжения, - ред.) готовится, над этим работают. Прорабатывают контрмеры, усиливают нашу противоракетную оборону", - подытожил эксперт.

Какие города РФ может оставить без водоснабжения

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что Россия, вероятно, может попытаться нарушить централизованное водоснабжение в крупных украинских городах, среди которых Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

По его словам, каждая семья должна быть готова к возможным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды.

"Насколько я понимаю, их интересует водоснабжение в городах-миллионниках: Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или Чернигов. Но города-миллионники они, скорее всего, будут пытаться лишить возможности подавать воду и осуществлять водоотведение", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

Утром 4 марта российские оккупационные войска атаковали Шахедами один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не рассчитывать на снижение интенсивности российских обстрелов с приходом весны.

О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

