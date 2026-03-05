Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 31 с

Головоломки помогают развивать внимание и память, а также служат отличной тренировкой для мозга.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-3-otlichiya-na-kartinke-malchika-s-sobakoy-za-31-s-10746323.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Одним из самых любимых заданий среди любителей подобных развлечений являются головоломки формата "Найдите отличия". В них нужно внимательно рассмотреть две почти одинаковые картинки и обнаружить небольшие различия между ними.

На первый взгляд изображения кажутся идентичными, однако в них скрыты мелкие детали, которые и нужно заметить. Об этом пишет Jagranjosh.

Готовы проверить свою внимательность? Посмотрите на два изображения, на которых мальчик купает свою собаку. Сначала может показаться, что картинки полностью совпадают, но на самом деле между ними есть три небольших отличия.

видео дня

Сможете ли вы найти их всего за 31 секунду? Попробуйте и проверьте свою наблюдательность.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача - обнаружить все три различия до того, как истечёт время. Они могут скрываться где угодно: в цвете, форме предметов или даже в расположении самых мелких деталей.

Удалось найти все три?

Поздравляем тех, кому это удалось - у вас отличная внимательность и развитые навыки наблюдения.

Если же вы не смогли обнаружить все отличия, не переживайте - правильный ответ можно посмотреть ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред