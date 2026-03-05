Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

Салат идеальнодополняет любой прием пищи. А чтобы еще и не тратить много времени на его приготовление, можно сделать простой, но вкусный салат всего из трех ингредиентов.
Главред узнал, что по рецепту украинской блогерши Алены Карпюк, которым она поделилась в TikTok, на приготовление салата нужно потратить всего 10 минут.
Ингредиенты:
- Яйца
- Зеленый лук
- Майонез
Варим яйца и нарезаем кубиками. Добавляем к ним нарезанный зеленый лук, майонез и специи по вкусу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат из трех ингредиентов:
Вас может заинтересовать:
- Шикарное блюдо на Пасху 2026: гости ахнут от восторга
- Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час
- Завтрак за считанные минуты из двух ингредиентов - рецепт
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред