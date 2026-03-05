Шикарный салат из трех ингредиентов за 10 минут - рецепт

Рецепт салата из яиц, который захочется готовить еще и еще.

Рецепт вкусного салата из яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салат идеальнодополняет любой прием пищи. А чтобы еще и не тратить много времени на его приготовление, можно сделать простой, но вкусный салат всего из трех ингредиентов.

Главред узнал, что по рецепту украинской блогерши Алены Карпюк, которым она поделилась в TikTok, на приготовление салата нужно потратить всего 10 минут.

Ингредиенты:

Яйца

Зеленый лук

Майонез

Варим яйца и нарезаем кубиками. Добавляем к ним нарезанный зеленый лук, майонез и специи по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат из трех ингредиентов:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерка и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

