Как 6 марта очистить тело и душу от грехов: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
5 марта 2026, 14:43обновлено 5 марта, 15:31
Народ считал, что 6 марта полезно принять ванную или посетить баню, чтобы очистить тело и душу от грехов.
Какой 6 марта праздник
Какой 6 марта праздник / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 марта
  • Что можно и нельзя делать 6 марта
  • Приметы 6 марта

В пятницу, 6 марта, в православной традиции чтят память 42 мучеников Аморийских. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 марта

В VII веке Византийская империя постоянно подвергалась угрозе арабских нападений. Важную стратегическую роль в то время играл город Аморий. Из-за своего положения он часто становился центром политических и религиозных противостояний. Христиане, которые отказывались принимать новые языческие или смешанные религиозные практики, нередко сталкивались с притеснениями и преследованиями.

Согласно церковному преданию, за верность своей вере была арестована группа из 42 человек - среди них были мужчины, женщины и дети. От них требовали отказаться от христианства, однако они остались непреклонными. Несмотря на жестокие пытки, они не изменили своим убеждениям и приняли мученическую смерть.

Исторические сведения о каждом из этих людей сохранились лишь частично. Тем не менее в христианской традиции они почитаются как пример глубокой веры, стойкости духа и готовности к самопожертвованию ради Бога.

Приметы 6 марта

  • Если 6 марта ясный день и ясная ночь, весна будет ранняя и теплая.
  • Низкие, тяжелые облака на западе - к дождю или снегу в ближайшие сутки.
  • Громкое пение птиц рано утром - к теплому и сухому дню.

Что нельзя делать 6 марта

В этот день, по народным поверьям, не следует тратить воду - ее следует применять только для конкретных, полезных нужд.

Что можно делать 6 марта

В старину в этот день освящали колодцы. Народ считал, что сегодня полезно принять ванную или посетить баню, чтобы очистить тело и душу от грехов. Также существовал обычай поминовения умерших: во время ужина часть пищи не доедали, оставляя ее как угощение для отошедших родственников и друзей.

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

