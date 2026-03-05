Без осадков, но с туманом: какая будет погода в Тернопольской области 6 марта

Завтра температура в Тернопольской области поднимется до +12 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в пятницу, 6 марта, будет облачная с прояснениями. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что ночью и утром на дорогах сохранится гололедица. Также возможен слабый туман.

Ветер завтра будет северо-западного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается +7...+12 градусов. В то же время температура по городу ночью составит 0...-2 градуса, а днем поднимется до +8...+10 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее заявляла, что с 5 марта в Украине будет поле повышенного атмосферного давления в большинстве регионов, поэтому осадков не прогнозируется.

По ее словам, настоящая весенняя погода будет в западных областях, где температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Как сообщал Главред, синоптики предупреждали о снеголавинной опасности в высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Она связана с оттепелью.

Известно, что в пятницу погода на Полтавщине заметно ухудшится. В области ожидается облачность, местами даже небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Кроме того, 6 марта Житомирскую область снова накроет холодная воздушная масса. Станет ветренее и прохладнее, а дневные температуры опустятся до +3...+8 градусов.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

