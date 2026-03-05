Орбан пригрозил Украине силовым сценарием и выдвинул условия - что известно

https://glavred.info/world/orban-prigrozil-ukraine-silovym-scenariem-i-vydvinul-usloviya-chto-izvestno-10746347.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой. Об этом Орбан сообщил на открытии экономического года Венгерской торгово-промышленной палаты (MKIK) в четверг в Будапеште, передает венгерское издание Nepszava.

"Я не буду заключать никаких пактов, не будет никаких компромиссов, мы их (Украину, - ред.) победим, мы сломаем нефтяную блокаду. (...) Мы победим, и мы победим силой", - отметил премьер Венгрии.

Орбан подчеркнул, что Венгрия использует имеющиеся средства, чтобы заставить Украину как можно быстрее возобновить работу нефтепровода "Дружба" и выполнить свои обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. Он добавил, что Украина не имеет права препятствовать энергоснабжению ни одной страны-члена Евросоюза.

видео дня

"Мы будем добиваться этого, это битва, которой не следует бояться, - заявил Виктор Орбан.

Орбан заявил, что Венгрия не будет направлять Украине никаких средств из доходов собственной национальной экономики, и подчеркнул, что если не удастся отстоять эту позицию, деньги могут уйти в Украину.

Премьер-министр также отметил, что война значительно повлияла на европейскую экономику, при этом он не упомянул об экономической рецессии в Венгрии.

Орбан напомнил, что европейские страны отказались от российских энергоносителей, из-за чего сейчас платят за энергию в 3-4 раза больше, чем США или Китай.

По его словам, с начала войны Европа потратила на энергоносители на 1800 миллиардов евро больше, чем если бы не отказалась от российской энергии, а в ряде стран, включая Францию, Чехию, Австрию, Бельгию, Финляндию, Польшу, страны Балтии и Румынию, введены жесткие меры. В то же время он пожаловался, что значительная часть средств, которые еще производит европейская экономика, отправляется в Украину.

"Мы поступаем наоборот, мы останемся вне войны и не будем ее финансировать", – продолжил он, добавив, что "мы не отправим в Украину ни одного форинта из доходов, произведенных венгерской национальной экономикой. Если мы не сможем занять и защитить эту позицию, наши деньги также пойдут туда", – резюмировал Орбан.

Новость дополняется....

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред