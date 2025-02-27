Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий

Европа возвращается в большую игру и вместе с Украиной может раздавить Россию, дезертирство США тому не помешает, считает политический аналитик Александр Палий.

https://glavred.info/interview/ukraina-sposobna-pobedit-rossiyu-imeya-lish-podderzhku-evropy-voyna-mozhet-zakonchitsya-v-2025-m-paliy-10642862.html Ссылка скопирована

Европа может создать свой оборонный союз на замену НАТО, ключевую роль в нем будет играть Украина – Палий / Коллаж: Главред

Победу на досрочных парламентских выборах в Германии одержал блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов, лидером которого является Фридрих Мерц. Мерц с начала полномасштабного вторжения России выступал в поддержку Украины, а также неоднократно высказывался за необходимость предоставления нашей стране дальнобойных ракет Taurus. А в последние дни Мерц отметился заявлениями о том, что будет работать над укреплением независимости Европы от США, а также о том, что на замену НАТО европейским странам, вероятно, придется создать собственный оборонный союз.

Политический аналитик и историк Александр Палий в интервью Главреду рассказал, как обновленная Германия будет поддерживать Украину в войне против России, способна ли наша страна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, почему союза Трампа и Путина нет, и они не будут совместно давить на Киев, как Трамп стирает США из мировой политики, и почему у Штатов через несколько месяцев начнутся внутренние проблемы, а также есть ли шанс закончить войну в 2025 году.

Что для Украины будет означать победа Фридриха Мерца и его политической силы? Что принципиально может измениться в действиях Германии в отношении Украины и России?

На самом деле это очень принципиальная победа, учитывая масштаб Германии и немецкой экономики, значение Германии в Евросоюзе, ее геополитическое расположение (в свое время Евросоюз в значительной степени строился вокруг франко-германского сотрудничества). Также очень важна немецкая оборонная промышленность, которая является высококачественной и развивается сегодня ускоренными темпами. Думаю, каждый из нас понимает разницу между "Жигулями" и "Мерседесом", поэтому может сделать выводы о сфере безопасности Германии и ее оборонных технологиях.

Смотрите видео, в котором Александр Палий рассказал о возвращении Европы в большую игру и перспективах завершения войны в Украине:

Так а что все-таки изменится после победы Мерца?

Надо начать с того, чего не случилось. Благодаря этим выборам в Германии не случился полный демонтаж Запада и Европы как таковых, а также их моральной силы. Попытки демонтировать Запад и Европу были умножены на ноль усилиями немецких избирателей и самого ХДС/ХСС.

Попытка вмешаться в этот процесс (например, Маска), чтобы полностью аннигилировать Запад, не увенчалась успехом. Такие попытки предпринимаются для того, чтобы скопом продать мир тоталитарным режимам, получить за это огромные деньги и на этом процветать. Немецкие избиратели не дали этого сделать. Влияние на них остатков Twitter было незначительным. Поэтому попытка хакнуть немецкие выборы провалилась.

Да, поддержка пророссийской политической силы Германии – Альтернативы для Германии – выросла до почти 20%, но это не 80%. Скорее всего, это вершина того, что она могла получить. К тому же абсолютное большинство других политических сил Германии говорят, что они ни в коем случае не пойдут на союз с пророссийской политической силой.

Мерц заявил о необходимости создать новую систему безопасности в Европе на замену НАТО / Фото: Офис президента Украины

Сейчас мы слышим заявления Мерца о необходимости создания новой системы безопасности в Европе на замену НАТО, поскольку США самоустраняются или, как кто-то может сказать, дезертируют с позиции лидера свободного мира. Создается интересная ситуация, когда у свободного мира будет несколько лидеров, ключевые из них – Германия, Франция и Британия. При этом Германия – как экономический локомотив, а Франция и Британия – как ядерные державы. А, кроме того, остальная Европа. Ключевая роль во всем этом будет у Украины. Если Европа хорошо мобилизуется с экономической точки зрения, то раздавить Россию и любой тоталитаризм ей будет абсолютно по силам.

Вы упомянули о том, что Мерц предположил, что европейцам придется создать новую оборонную структуру на замену НАТО. Какие риски и возможности это бы создало для Украины?

Мы с Европой на одном континенте, поэтому в таком союзе нас бы никто не мог предать. До сих пор трудно было представить, что США ни с того, ни с сего дезертируют с фронта за свободу, который они держали в значительно худших условиях, но это произошло сейчас.

Главный плюс заключается в том, что европейские государства с нами на одном континенте. Мы в одной лодке. Страны Евросоюза признают, что украинцы являются европейским народом, а Украина – европейским государством.

Судьба мира не будет зависеть от цен на яйца в Канзасе. Это жалкая ситуация, когда мир и глобальные процессы зависели от такой сущей мелочи, как цены на яйца в Америке, от людей, которые голосуя, не понимали последствия своего выбора.

В случае создания европейской оборонной структуры эта уязвимость исчезнет.

Лидеры Британии и Франции Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. По словам Палия, Европа способна создать ракетный и ядерный потенциал, сопоставимый с российским / Фото: x.com/EmmanuelMacron

С другой стороны, Европе потребуется создать ракетный потенциал (насколько я понимаю, у Германии он уже есть) и ядерный потенциал, который будет соизмерим с российским или даже мощнее его. Все это потребует нескольких лет мощной финансовой работы со стороны европейских государств.

Означают ли эти процессы, что блок НАТО, скорее всего, не выживет, не сохранится?

НАТО будет в замороженном состоянии. И в таком состоянии блок будет находиться до момента смены американской администрации. Новая администрация США снова вернется к НАТО, но делать это будет гораздо труднее, потому что утрачено доверие. Отныне неизбежно будут проблемы с доверием к Америке как таковой – не только к доллару, но и к конкретным гарантиям безопасности. Ведь Америка начинает игру с тоталитарными и авторитарными государствами, которые с утра до вечера кричат "Смерть Америке!", но при этом входит в конфликт с теми странами, которые применяли 5 статью Устава НАТО во время атаки на Америку 11 сентября. Сотни-тысячи граждан стран-членов НАТО погибли и были ранены, защищая интересы прежде всего Америки. И вот США сейчас вступают в союз со своими врагами и конфликт со своими друзьями. Это можно назвать дефолтом внешней политики США и дефолтом Америки как государства.

Путин давно мечтал выпилить Америку с глобуса. И теперь оказывается, что ему это удалось.

Америка начала игру с тоталитарными и авторитарными государствами, зато конфликтует со своими друзьями, отметил Палий / Фото: x.com/WhiteHouse

Как при Мерце изменится военная поддержка Украины Германией? Станут ли немцы быстрее принимать решения? И, наконец, получит ли Украина те же Taurus?

Получение Taurus, конечно, было бы большим бонусом для Украины. Это дало бы возможность быстро и оперативно уничтожить этими ракетами Крымский мост.

Сейчас будут фундаментальные затраты со стороны Германии и нового немецкого правительства на безопасность Европы в целом. В Германии есть колоссальный и очень качественный, но немножко недораскрученный оборонно-промышленный комплекс. Грубо говоря, он все может, но слишком долго оставался недофинансированным. Впрочем, теперь Германия начнет вкладывать колоссальные средства в немецкий военно-промышленный комплекс, и он будет "стричь барыши", потому что в него будут вкладываться и другие государства. Например, Испания – она что-то производит, но примерно 15% от необходимого объема, а вот немецкий ВПК производит 90% с лишним от того, что нужно Германии и другим. Это разный масштаб. Поэтому мне кажется, что сейчас пойдут серьезные вливания в немецкий ВПК. Он всегда был мощным, в частности, во времена Конрада Аденауэра, во времена ХДС/ХСС предыдущих правительств Холодной войны, но тогда он нормально финансировался. А потом наступила Меркель и победа в Холодной войне.

Кстати, победа в Холодной войне фактически была подарена Западу Украиной, ведь именно она развалила Советский Союз. Многие государства этого недооценили, им показалось, что это нормально, что можно не тратиться на собственную безопасность. Одним из таких государств была Германия. Как результат – критически недофинансированный ее шикарный и мощный ВПК.

С помощью немецких Taurus Украина могла бы разрушить Крымский мост, отметил Палий / Фото: MBDA Deutschland

Мерц отмечал, что Россия и Америка объединяются через головы Украины и Европы. Как Германия может действовать и какие процессы сможет запустить в Европе, чтобы помешать этому сближению Москвы и Вашингтона и изменить что-то в переговорном процессе, чтобы и Европа, и Украина были услышаны?

Если Европа станет более дисциплинированной, будут введены новые правила, в том числе функционирования Евросоюза, она начнет говорить одним голосом, игнорировать ее будет очень сложно. Соединенным Штатам в частности. Хотя бы потому что инвестиции между США и Европой колоссальные – нет большего объема инвестиций между двумя центрами. Фактически Америка и Европа – это два центра мировой экономики, а еще есть Восточная Азия. Да, в последние годы Европа была зарегулирована, были проблемы с ее ростом, она начала отдавать предпочтение социальным вещам, а не экономической конкурентоспособности – это все правда. Но, тем не менее, в Европе даже без Украины численность населения составляет более 500 миллионов. Европейская экономика немножко меньше американской. Совсем немножечко. То есть это колоссальные масштабы и размеры.

Кроме того, Германия, скорее всего, сможет стать ядерной державой где-то за два-три месяца, если захочет.

Потому это и новый шанс для европейской цивилизации, и новый вызов, и меньшая уязвимость. Теперь о Европе перестанут говорить в прошедшем времени, как о "старушке", которая ничего уже не решает, куда просто ездят туристы. Все это можно изменить очень легко, учитывая тот потенциал, который на самом деле есть у Европы. В том числе в Восточной Европе.

Но Европа вряд ли вся "заговорит одним голосом", как вы отметили, потому что мы никуда не денемся от Фицо и Орбана.

Фицо и Орбан представляют страны, которые вместе составляют 3% Европы. А экономики этих стран в общей экономике Европы – это всего 2%. Венгрия, как оказалось, является самой бедной страной, ее опережает даже Румыния.

Орбан и Фицо – это просто мафиози, прикормленные российской мафией. Кстати, их так и называют в Европе.

Так что это абсолютно карликовые вещи. Если рядом есть Франция, в которой проживает 70 миллионов, Великобритания, в которой тоже 70 миллионов, Германия, где 80 миллионов, и это богатые страны. И рядом просто болтается какая-то Венгрия.

Мерц говорил, что его приоритетом будет укрепление независимости Европы от США. Вы думаете, что такой подход сейчас поддержит большинство стран Европы? Особенно после встряски и шока, которые устроили европейцам Трамп и его команда в Мюнхене.

Думаю, да. Сейчас ключевые государства Европы – Британия, Франция и Германия – будут поддерживать именно такой подход. И, конечно, вся Восточная Европа тоже.

В Европе понимают, что, если Америка сдает Украину, которая бьется уже который год подряд, так же она может сдать и других. А у европейского единства очень серьезные шансы. И это очень дерзкий шанс, вызов на поколение – вернуть Европу обратно в большую игру. Она не будет где-то на подтанцовке, а вернется в большую игру, причем с достойной миссией.

Если Трамп и Путин ведут переговоры и не зовут за стол Европу, какую роль в будущем мировом порядке они отводят европейским странам? Они списали Европу со счетов или планируют поделить ее между собой?

На авторитет Америки долго работали Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Адамс, Линкольн, Рузвельт, Кеннеди и Рейган. Они создали американский бренд колоссального веса и цены. И тут вдруг появились люди, которые собрались провернуть сделку и просто этот бренд продать каким-то мировым "воротилам", которые будут готовы хорошо заплатить. Впрочем, Путин уже не является триллионером, как раньше. Он является главой умирающей и очень истощенной страны. А Китай играет в долгую и понимает, что в Америке еще сменится пять президентов за это время, поэтому вряд ли будет размениваться по мелочам. Хотя, конечно, инерционно захватил бы с удовольствием, например, Тайвань. Китайцы бы Тайвань сейчас съели бы с удовольствием как первое блюдо. Но играть в деструктивные игры – это не метод Китая. Китайцы играют наверняка и на десятилетия вперед. Хотя попытка захватить Тайвань вполне вероятна.

Союза Трампа и Путина не существует, они еще не раз надурят друг друга и поскандалят, убежден Палий / Фото: kremlin.ru

Кстати, раз вы упомянули о Китае. Как вы думаете, как Китай отнесется к сближению России и США? Будет ли он и дальше молча наблюдать за тем, как Трамп и Путин мило общаются, или попытается он разбить этот союз?

Никакого союза Трампа и Путина нет. Просто кто-то один из них пообещал другому деньги и, очевидно, надурит сто раз. Китайцы будут сидеть и смотреть, когда труп врага проплывет мимо них. Причем не один труп, а сразу два.

Какая сейчас ситуация в Америке? Трамп стал президентом месяц назад. Но негативное отношение общества к нему уже преобладает над позитивным. То есть такого стремительного падения рейтинга не было с 1953 года. Это говорит о том, что в середине каденции или даже уже через полгода в Америке начнется огромная внутренняя турбулентность, и американцам уже будет не до других процессов. Сейчас Америка просто вытирается из мировой политики. То, что сейчас происходит, ведет именно к таким последствиям, а многие американцы этого не понимают, потому что голосовали за дешевые яйца.

Трамп вытирает Америку из мировой политики, через несколько месяцев в США начнется внутренняя турбулентность, отметил Палий / Фото: facebook/DonaldTrump

Сможет ли военная и финансовая поддержка Европы заменить для Украины в случае необходимости поддержку США? Сможет ли Украина победить в войне, имея только поддержку Европы?

Я думаю, что да. Трудно говорить, потому что военные технологии развиваются очень быстро. Еще два года назад для Украины жизненно важными были снаряды, а сейчас таковыми являются дроны, которые производит сама наша страна. Снаряды же в таких количествах никто не производил, кроме Северной Кореи. Подчеркиваю, наши друзья сейчас – это сильные страны, исторически мощные, с хорошей военной историей. Кстати, с хорошей историей разгромов России. Так, например, англичане с французами могут вспомнить ту же Крымскую войну.

Вообще, лучше с умным потерять, чем с глупым найти. Вот у нас сейчас есть хороший шанс найти умных и сильных друзей надолго.

А какой должна быть поддержка Европы, чтобы Украина смогла противостоять давлению Трампа и Путина, если они решат принуждать нас к прекращению или приостановке войны на невыгодных для нас условиях? Что должна делать Европа, чтобы Украина имела сильную позицию и могла этому давлению противостоять?

Европа просто должна серьезно относиться к своему военно-промышленному комплексу, то есть развивать его. Ну, и выделять время от времени деньги на работу ВПК для Украины.

К тому же я перечислил крупнейшие ВПК Европы, но, кроме них, есть очень интересные шведский и финский ВПК. То есть все это не страны-слабаки. Европейские страны, даже среднего уровня, совсем не слабые. Когда Россия показывает, что она штурмует и захватывает какое-то украинское село несколько лет, для европейцев это знак того, что просто нужно приложиться к России в нужный момент и в нужном месте, и все.

Те вещи, о которых вы говорите – развитие военно-промышленного комплекса европейских стран и создание европейского оборонного блока – это все не быстрое дело. Вы сами отмечали, что эти процессы потребуют нескольких лет работы.

Блок может быть создан гораздо быстрее. Это вопрос соглашений и их ратификации, и это все может делаться оперативно.

А развитие ВПК действительно потребует нескольких лет. После десятилетия недофинансирования все это возродить не так просто. Впрочем, этот процесс уже пошел. Немцы уже при правительстве Шольца серьезно подошли к этому вопросу, и у них до конца года будут конкретные результаты по наращиванию производства немецкого ВПК. То есть даже социал-демократическое правительство все это делало.

Я веду к тому, что давление Трампа и Путина на Украину – это дело ближайших дней и недель, мы не можем ждать несколько лет.

Да не будет никакого совместного давления! Трамп и Путин могут говорить, но ведь они обманут друг друга, то есть там никто никому никакой взятки не даст на самом деле. Пообещают, лапшу на уши навешают (русские это умеют), возможно, какую-то мини-взятку провернут, чтобы больше на крючок присадить. Но между Америкой и Россией будет еще пять скандалов на разной почве. Потому к этому следует спокойно относиться и накапливать силы, как это делают некоторые мудрые азиатские страны, например, Китай и Турция. За последние 30 лет Китай увеличил свою силу раз в 10, а Турция – в 3-4 раза. А есть тупые азиатские страны, например, Россия, которые превращают в руины все, к чему прикасаются.

Разрушенный войсками РФ Волчанск. Россия превращает в руины все, к чему прикасается, отметил Палий / Фото: Константин и Влада Либеровы

Как с победой политической силы Мерца на выборах в Германии меняются перспективы введения в Украину войск отдельных стран? Осознает ли, по вашему мнению, Европа, что ей, как бы цинично это ни звучало, выгоднее покончить с российской армией на территории Украины, чем потом воевать с Россией на своей территории?

Европа это прекрасно понимает. 90% поддержки Украины идет именно от этого понимания. 5% – от европейской солидарности, 5% – из гуманитарных соображений. Но основная часть этой поддержки идет по причине понимания общности наших интересов в ключевой сфере – сфере безопасности.

Так а как вы оцениваете перспективу ввода в Украину войск отдельных европейских стран?

Сейчас речь идет о том, что американцев нужно каким-то образом к этому процессу приобщить: чтобы они обеспечивали логистику, прикрывали с воздуха и так далее. Если американцев удастся привлечь к этому, это вполне возможно.

А если не удастся?

Тогда все будет так, как есть сейчас. Тысячи самолетов на сегодняшний день есть только у Америки.

Учитывая то, что происходит в Европе и США, каковы, по вашему мнению, наиболее вероятные сценарии российско-украинской войны? Как в ближайшие месяцы могут разворачиваться события с прекращением огня, переговорам, ситуацией на фронте?

Путин будет обманывать. Он будет цепляться за войну, поскольку это для него персональное выживание. Он никому там не нужен.

Путин свою страну даже не завел куда-то, как Сусанин, а просто стукнул ею о стену, причем так стукнул, что дышать она уже не будет. И вот, чтобы доказывать, что он для чего-то нужен, Путину необходима эта война. Поэтому он будет обманывать, другого пути он не знает. Как только он переходит в стадию мирного нормального развития, он абсолютно неконкурентоспособен. Тогда для всей России становится очевидно, что король голый и абсолютно никчемный. Он завел Россию куда-то, где "не видно ни зги".

Поэтому Россия будет обманывать, она только это и умеет. Будут понты, будет Орешник, будут разговоры об Орешнике, будут попытки обещать наивным и жадным иностранцам триллионы взяток, которые Россия положит в их карманы. Все это приведет к тому, что Россия будет медленно тонуть, а другие страны будут медленно подбирать ее куски. Например, за последние пять лет Турция подобрала три лакомых кусочка российской империи: Турция теперь в Карабахе, в Сирии и Ливии. Именно этим занимаются мудрые и ориентированные на результат страны. А Путин – это просто гопник, которому долго везло. Кроме продажи лживых слов, он вообще ничего не умеет.

Путин будет обманывать Трампа и цепляться за войну, считает Палий / Фото: kremlin.ru

Так а что будет с нашей войной? Путин будет врать Трампу и продолжать войну?

Да.

Как долго эта война может продолжаться, учитывая и ресурсы России, и наше истощение?

У нас нет других вариантов, потому что мы воюем за собственную жизнь. Кто-то истощится, кто-то упадет, но на его место придет другой.

У Украины есть шанс закончить войну уже в 2025 году, считает Александр Палий / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Как сказал Сибига, Зеленский поставил задачу закончить войну в 2025 году. Насколько это возможно при нынешних обстоятельствах?

На 50% возможно. Россия уничтожила советский потенциал танков и бронетехники. Чтобы его восстановить, понадобятся годы тяжелого труда. То есть все то, что за десятилетия существования СССР было накоплено на советских складах, Россия уже обнулила. Путину, чтобы начать новую волну, снова нужно "наесть жирок", то есть наштамповать этот металлолом.

Это факт, и это уже на фронте замечают наши военные. Они отмечают, что российских танков стало меньше: раньше выезжали 10-20-30 танков, а сейчас 1-2. Собственно, вот что произошло с советскими запасами военной техники.

Об этом свидетельствует, наверное, и "усиление" российской армии ослами, которые теперь вроде бы доставляют грузы на фронт.

Ослики и люди – это самая дешевая сила в России. Человеческая жизнь в России ничего не стоит, она стоит чуть меньше, чем осел. Вообще, русских традиционно продавали за 50 куриц. В XV и ХІХ веках при крепостном праве стандартная цена русского составляла 50 куриц. Такая цена сохраняется и сегодня.

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред