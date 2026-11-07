Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

Неприятный запах швабры можно устранить с помощью простых средств. Как использовать соду, уксус и средство для мытья посуды, чтобы не допустить появления затхлого запаха.

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Как избавиться от запаха в швабре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему швабра начинает неприятно пахнуть

Как очистить её с помощью соды и уксуса

Как предотвратить появление затхлого запаха

Неприятный затхлый запах швабры может появляться даже после тщательной уборки пола. Причина часто кроется во влажных волокнах, где скапливаются остатки грязи, бактерии и плесень. Избавиться от запаха можно с помощью простых домашних средств, которые найдутся почти на каждой кухне. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, испанская авторка бытового контента Арасели Гонсалес поделилась простым способом очистки головки швабры. Для этого понадобятся обычный пластиковый пакет, пищевая сода, уксус и немного средства для мытья посуды. Метод привлек внимание благодаря доступности ингредиентов и простоте использования.

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Как очистить швабру с помощью соды и уксуса

Для начала нужно взять большой пластиковый пакет, в который поместится насадка швабры. Важно, чтобы его можно было удобно закрыть.

Положите головку швабры в пакет, добавьте немного жидкого средства для мытья посуды, одну-две столовые ложки пищевой соды и примерно 100 мл уксуса. После смешивания ингредиентов начнётся реакция с образованием пены и пузырьков. Это естественный процесс, происходящий при взаимодействии соды и уксуса.

Закройте пакет и оставьте его примерно на 20 минут. После этого достаньте насадку швабры, тщательно промойте её в ведре с чистой водой и хорошо отожмите.

Важно использовать именно обычное жидкое средство для мытья посуды, а не таблетки для посудомоечной машины. Такой вариант соответствует рекомендациям, приведенным в оригинальном рецепте.

Почему швабра начинает неприятно пахнуть

Причиной затхлого запаха является не только грязь, которая остается между волокнами. Во влажной среде активно размножаются бактерии и плесень, из-за чего даже только что вымытая швабра может иметь неприятный кислый запах.

Учёные ещё в 1971 году исследовали загрязнение швабр, которые использовались в больницах. Результаты показали, что инструменты для уборки, которые хранились во влажном состоянии, накапливали значительное количество бактерий и могли переносить их на поверхности во время мытья пола.

Исследователи также установили, что тщательная очистка и сушка швабр имели важное значение для уменьшения бактериального загрязнения. Хотя домашние швабры не используются в таких же условиях, принцип остается актуальным: влага способствует появлению неприятного запаха.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Действительно ли сода и уксус очищают лучше благодаря пене

При смешивании пищевой соды и уксуса происходит химическая реакция, в результате которой образуются вода, ацетат натрия и углекислый газ. Именно последний вызывает появление характерных пузырьков и шипение.

Однако активное пенообразование не означает, что смесь автоматически очищает лучше. Как объясняется в химическом анализе, опубликованном на научном портале The Conversation, в обычных домашних рецептах значительная часть соды может оставаться нереагировавшей из-за её избытка. В то же время уксус и сода частично нейтрализуют свойства друг друга: кислота уксуса и щелочная среда соды взаимодействуют между собой.

Поэтому основную работу при очистке выполняют остаточная сода, средство для мытья посуды и само замачивание. Моющее средство помогает растворить жирные загрязнения, сода способствует устранению кислых запахов, а вода размягчает грязь, накопившуюся между волокнами.

Если нужно использовать оба средства с максимальной пользой, их можно применять по отдельности. Сначала замочите головку швабры в воде с пищевой содой и средством для мытья посуды. После этого тщательно промойте её, а небольшое количество уксуса добавьте уже в последнюю воду для полоскания. Он также поможет растворить известковые отложения на волокнах.

Почему нельзя смешивать уксус с хлорным отбеливателем

При чистке швабры не стоит экспериментировать с различными бытовыми средствами. Особенно опасно добавлять в смесь хлорный отбеливатель.

Его категорически запрещено смешивать с уксусом и другими кислотами, поскольку в результате такой реакции может выделяться токсичный хлорный газ. Его вдыхание представляет серьезную угрозу для здоровья и может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и проблемы с дыханием.

По данным французских специалистов по безопасности пищевых продуктов и окружающей среды, случаи отравления в результате смешивания бытовых химикатов требуют особого внимания. Поэтому не следует добавлять хлорсодержащие средства в пакет с содой, уксусом и моющим средством.

Если насадку швабры сначала обрабатывали хлорным отбеливателем, её нужно тщательно промыть большим количеством чистой воды. Очистку уксусом следует проводить отдельно, не допуская контакта этих веществ.

Видео о том, как стирать насадку на швабру, можно посмотреть здесь:

Как правильно сушить швабру, чтобы запах не возвращался

Даже после тщательной очистки неприятный запах может появиться снова, если неправильно хранить швабру. Чаще всего проблема возникает тогда, когда головка остается влажной в ведре или закрытом шкафу.

После каждой уборки нужно как можно лучше отжимать волокна и оставлять швабру сушиться в хорошо проветриваемом месте. Важно, чтобы её головка не касалась пола и имела доступ к воздуху.

В холодное время года, когда высушить швабру на солнце сложнее, можно оставить её у открытого окна или на балконе. При этом не рекомендуется класть насадку непосредственно на радиатор отопления: от высокой температуры пластиковые детали могут деформироваться.

Большинство насадок из микрофибры можно стирать в стиральной машине, но перед этим нужно проверить рекомендации производителя на этикетке. Если волокна сильно износились или неприятный запах возвращается даже после тщательной очистки, насадку швабры лучше заменить.

Регулярная стирка, правильная сушка и проветривание помогут поддерживать чистоту швабры и не допустить появления затхлого запаха во время следующей уборки.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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