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Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

Мария Николишин
7 ноября 2026, 15:26
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Москва рассчитывает воспользоваться стремлением Трампа быстро завершить войну и добиться новых территориальных уступок.
Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля
Путин делает ставку на уничтожение инфраструктуры Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключевые тезисы:

  • Кремль не настроен на перемирие в Абу-Даби
  • Путин делает ставку на зимние удары по энергетике
  • Требования Путина могут иметь последствия для всей Европы

Предстоящие трехсторонние переговоры в Абу-Даби, вероятно, не приведут к реальному перемирию. Кремль сосредоточен на попытках перехватить инициативу благодаря масштабным зимним ударам. Об этом говорится в материале Financial Times.

Двое собеседников издания выразили сомнения в том, что встреча в Абу-Даби приведет к реальному перемирию. По их словам, диктатор Владимир Путин стремится перехватить инициативу благодаря масштабной зимней кампании ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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В то же время в Москве смену акцентов в переговорах - от территориальных вопросов к гарантиям безопасности - рассматривают как возможность еще больше затянуть процесс, параллельно ослабляя военные позиции Украины.

Другой источник FT подчеркнул, что Путин воспринимает удары по Украине как месть за атаки украинских дронов на НПЗ и коммерческие склады в России летом. В то же время сам диктатор нагло обвиняет Киев в срыве предыдущих договоренностей о прекращении огня.

По словам собеседника, позицию Кремля можно изложить так: Российская Федерация будет уничтожать украинскую инфраструктуру, пока Киев не согласится на требования. Речь идет о мостах, портах, железной дороге, энергетических объектах и электростанциях.

"Я буду уничтожать всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. К следующему году у Украины не останется инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции… будут разрушены", - сообщил один из источников издания, перефразируя Путина.

Отмечается, что среди главных требований Путина - передача России остальной территории Донбасса. Также он рассчитывает добиться от Киева новых территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности, которые могут предоставить страны НАТО в рамках будущего соглашения.

По оценкам источников, Кремль стремится воспользоваться желанием Дональда Трампа и его администрации как можно быстрее завершить войну. Требования Путина могут иметь последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября предложит остановить войну по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок, которых добивается страна-агрессор Россия.

По его словам, среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовка встречи лидеров Украины, США и России.

"Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской землей, которые Россия пытается выторговать себе, фактически, с одной стороны, играя с американской администрацией роль якобы благосклонного к переговорам партнера, а на самом деле продолжая убийства украинских граждан, но не добиваясь успеха на фронте и нанося удары по украинским городам в тылу", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, Россия отправитна трехсторонние переговоры в Абу-Даби делегацию из пяти человек во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. В ее состав также вошли заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах с США и Россией, которые пройдут в Абу-Даби. По его словам, встреча в Абу-Даби не будет заключительной, а стороны должны обсудить готовность завершить войну.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовится к трехсторонним переговорам с США и Россией. Киев также заинтересован в привлечении к мирному процессу Турции, Европы и других партнеров.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная актуальным событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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