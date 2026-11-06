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"Европа тоже не святая": генсек НАТО сказал, чем закончится война в Украине

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 07:36
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Марк Рютте не видит победителя в войне России против Украины. Он призвал Европу сохранять бдительность даже после завершения боевых действий.
Марк Рютте, война
Марк Рютте сказал, будет ли победитель в войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: Фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал генсек НАТО:

  • Рютте не верит, что в войне в Украине будет победитель
  • Генсек НАТО прогнозирует мир через компромиссное соглашение
  • Российская армия после войны останется угрозой для Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает маловероятным, что в войне России против Украины будет победитель. Он прогнозирует, что боевые действия завершатся компромиссом. При этом генсек предостерег Европу от ослабления бдительности после окончания войны, сообщает Bloomberg.

Свои оценки Рютте озвучил в четверг, 5 ноября, в эфире нидерландского ток-шоу Pauw & De Wit. Ведущие спросили, выйдет ли кто-то из полномасштабного конфликта, который длится с февраля 2022 года, с победой. Генсек ответил скептически.

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"Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является определенным компромиссом", - сказал Рютте.

Отдельно глава Альянса обратил внимание на судьбу российских войск после прекращения огня. По его мнению, Москва не распустит сформированную группировку.

"Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если это закончится, их огромная армия не будет существовать просто для того, чтобы быть огромной армией", - предупредил генсек.

Рютте рассказал, что еженедельно общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, и признался в глубоком уважении к нему. Впрочем, он убежден, что Трампу и Путину важно поддерживать хорошие отношения.

"Европа тоже не святая"

Ведущие спросили генсека о недавней договоренности Трампа с Путиным, по которой Россия будет поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо. Рютте признал, что ее объявление вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона.

"Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь", - сказал Рютте.

Генсек напомнил, что Европа в этом году сама закупила у России большие объемы сжиженного природного газа, и призвал не судить США слишком строго.

"Намного больше, чем когда-либо принесет эта дизельная сделка! Европа тоже не святая", - подчеркнул он.

Рютте в очередной раз подчеркнул, что без Вашингтона безопасность континента пока невозможна. Альянс, по его мнению, остается инструментом, выгодным прежде всего европейцам.

"НАТО - это платформа для американцев, чтобы демонстрировать свою силу, что в значительной степени в наших интересах, потому что мы как Европа пока не способны делать это самостоятельно", - отметил генсек.

В конце эфира Рютте поделился надеждой на мир.

"Мы мечтаем о времени, когда все это закончится", - сказал он.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече.

Спецпредставитель американского президента и его зять Джаред Кушнер заявил, что команда под руководством Трампа работает со всеми участниками конфликта и ищет путь к долгосрочному миру.

Сам Трамп заявил, что завершение войны в Украине может обернуться масштабной сделкой, которая выйдет далеко за рамки украинского вопроса и затронет всю Европу.

Путин может лишиться главного козыря на переговорах: мнение эксперта

После выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а российский диктатор Владимир Путин - лишиться главного козыря для выдвижения жестких условий на переговорах. Об этом рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По оценке Огрызко, Вашингтон и Москва и в дальнейшем будут добиваться от Киева уступок. Однако ноябрьские выборы в США способны повлиять на интенсивность этого давления, а заодно и на переговорные позиции Кремля.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огризко.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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