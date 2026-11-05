В Кремле после выборов в США определили два сценария для Украины — что требуют

Пресс-секретарь Путина также назвал Россию "абсолютно суверенным государством" и объяснил, почему до сих пор продолжается так называемая "СВО".

https://glavred.info/politics/v-kremle-posle-vyborov-v-ssha-opredelili-dva-scenariya-dlya-ukrainy-chto-trebuyut-10809704.html Ссылка скопирована

Россия не намерена отступать от своих целей: Песков озвучил циничные планы Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления:

Кремль пригрозил продолжением войны против Украины

Мир в Москве связывают с "политической волей" в Киеве

Результаты выборов в США, по словам Пескова, не изменят планов РФ

Страна-агрессор Россия намерена обеспечить свои интересы в Украине либо военным путем, продолжая так называемую "СВО", либо мирным - если в Киеве "найдется кто-то" с политической волей. Такое условие после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам Пескова, "обеспечение интересов Российской Федерации в украинском вопросе" никоим образом не зависит от ситуации в США. Он подчеркнул, что Москва намерена добиваться своего при любых обстоятельствах.

видео дня

Пресс-секретарь Кремля обозначил два сценария. Первый - "военным путем", то есть через продолжение полномасштабной войны, которую в РФ называют "специальной военной операцией".

Мирное "урегулирование", по словам Пескова, возможно, если в Киеве "найдётся кто-то, кто проявит политическую волю и возьмёт на себя ответственность".

В то же время Песков назвал Россию "абсолютно суверенным государством", для которого якобы приоритетным является "мирное урегулирование". Впрочем, он сразу же пояснил, почему боевые действия продолжаются.

"До сих пор это не представлялось возможным, поэтому проводится (так называемая, - ред.) "специальная военная операция", - заявил Песков.

Что Кремль говорил о Трампе после выборов

Накануне Песков заявил, что в Москве рассчитывают на продолжение "миротворческих усилий" президента США Дональда Трампа. Он также анонсировал очередной раунд трехсторонних переговоров.

"Есть наработки, в ближайшее время состоится очередной раунд трехсторонних переговоров", - сказал пресс-секретарь Кремля.

На вопрос, может ли новое большинство в Конгрессе затормозить мирные инициативы Белого дома, Песков ответил: "Это внутреннее дело Америки".

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Как результаты промежуточных выборов повлияют на отношения между США и РФ - комментарий эксперта

Исполнительный директор Центра "Пента" Александр Леонов считает, что победа демократов ослабит контакты США с Россией и возможности Кремля договариваться с Трампом о совместных экономических проектах.

"Заигрываний с Россией больше не будет. Очевидно, что возможности для Путина обсуждать с Трампом какие-либо совместные экономические проекты будут сокращаться", - отметил Леонов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Конгресс может усилить давление на Москву, в частности продвигать признание России государством - спонсором терроризма. В то же время контроль демократов может затруднить Трампу получение финансирования для новых военных операций, в частности против Ирана.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября. По предварительным данным Associated Press, демократы получили большинство в Сенате - 54 мандата против 42. Среди ключевых побед демократов - Техас, Южная Каролина, Канзас, Северная Каролина и Огайо.

Делегацию РФ на трехсторонних переговорах 10–11 ноября в Абу-Даби вновь возглавит помощник Путина Владимир Мединский. В Институте изучения войны (ISW) считают, что роль Мединского в качестве главного переговорщика свидетельствует о нежелании Кремля вести добросовестные переговоры. Накануне встречи Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять.

Последствия выборов в США для Украины оценивают и в Киеве. Председатель профильного комитета Верховной Рады Александр Мережко не ожидает радикальных изменений, ведь внешняя политика останется в руках президента. Для преодоления президентского вето демократам потребуются две трети голосов в обеих палатах.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003–2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), общественной организации "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред