Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

Аналитики считают, что без новых перехватчиков Patriot Украина рискует понести такие же потери в выработке электроэнергии, как и в прошлом году.

https://glavred.info/war/putin-hochet-zastavit-ukrainu-kapitulirovat-v-isw-predupredili-o-novoy-taktike-10809677.html Ссылка скопирована

Россия изменила тактику ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия вновь наносит удары по ключевым энергообъектам Украины

Цель Кремля: заставить Киев капитулировать зимой

В прошлом году пострадало 80% украинской генерации

Страна-агрессор Россия продолжает зимнюю кампанию ударов по Украине, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру. Это приводит к значительным разрушениям, усиливает давление на украинскую экономику и создает все большие трудности для населения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на днях связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что армия РФ перешла к "более систематическим и рациональным" ударам, цель которых - стратегическое ослабление Украины.

видео дня

По его словам, оккупанты сосредотачиваются на системно важных подстанциях и небольших энергетических объектах, повреждение которых напрямую влияет на распределение электроэнергии.

"Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины наносят всё больший ущерб украинскому обществу, пытаясь заставить Украину капитулировать в течение зимы 2026–2027 годов", - говорится в отчёте.

Аналитики добавляют, что нынешняя кампания РФ напоминает прошлогоднюю, когда россияне пытались подорвать энергетическую безопасность Украины и уничтожить её промышленный потенциал.

По их данным, в ходе предыдущей зимней кампании было повреждено или разрушено 80% украинских генерирующих мощностей.

В ISW предупреждают, что этой зимой Украина может столкнуться с подобными последствиями, если не сможет эффективно противодействовать массированным ежедневным атакам российских ракет и беспилотников.

"Предоставление ракет-перехватчиков Patriot и других систем противовоздушной обороны, а также поддержка реконструкции энергетической инфраструктуры важны для того, чтобы Украина могла противостоять все более разрушительной ударной кампании России", - подытожили аналитики.

Patriot / Инфографика: Главред

Чего добивается Кремль ударами по энергетике и инфраструктуре

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий говорил, что Россия изменила стратегию войны и усилила удары по украинской инфраструктуре и бизнесу, пытаясь истощить экономику и психологически сломить граждан.

По его словам, с 16 июля только на энергетику было совершено 2147 атак. То есть не было ни одного дня, когда не было бы хотя бы одного попадания или массированных атак по инфраструктуре.

"Безусловно, есть четкое представление о том, что Россия изменила и свою тактику, и стратегию, и сейчас активизировала удары по экономике. Их цель совершенно ясна - это истощить экономику, разрушить как финансовое, так и психологическое, ментальное здоровье украинцев для того, чтобы Украина была более гибкой, скажем так, в процессе тех или иных переговоров", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска в ночь на четверг, 5 ноября, атаковали Днепр ударными беспилотниками. По меньшей мере трое человек получили ранения, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары.

Также 5 ноября российская армия нанесла удар по Виннице с помощью беспилотников. В городе после попадания произошел масштабный пожар и поднялся огромный столб черного дыма.

В результате удара страны-агрессора России по школе в Комышувасе, по состоянию на 5 ноября, погибли 43 человека. Еще десятки людей могут оставаться под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается уже четвертые сутки.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред