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Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Алена Кюпели
5 ноября 2026, 12:35
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Александра Николаенко вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина.
Александра Николаенко
Куда делась Александра Николаенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_universe/, скрин видео

Кратко:

  • Что известно о жизни Александры Николаенко
  • Как она сейчас выглядит

Когда-то Александра Николаенко была одной из самых известных украинских моделей, представляла страну на международных конкурсах красоты и регулярно появлялась на светских мероприятиях. Однако после замужества с американским миллиардером Филом Раффином она практически исчезла из публичного пространства.

Сейчас бывшей "Мисс Украина" 45 лет, она живет в США, воспитывает двоих детей и остается частью близкого окружения семьи Дональда Трампа.

видео дня

Главредрассказывает, куда пропала украинская красавица и что известно о ее жизни сегодня.

Последние фото Александры Николаенко: редкие выходы в свет

Николаенко не ведет открытых страниц в социальных сетях, почти не дает интервью и редко появляется перед камерами. Поэтому каждое ее публичное появление привлекает внимание украинских и зарубежных СМИ.

Один из последних заметных выходов состоялся в конце декабря 2025 года. Александра вместе с мужем посетила новогодний прием в резиденции Дональда и Мелании Трамп Мар-а-Лаго во Флориде.

Для мероприятия бывшая модель выбрала элегантное длинное платье, дополнив образ накидкой, украшениями с бриллиантами и крупным изумрудом. Рядом с ней находился Фил Раффин в вечернем смокинге.

Александра Николаенко
Александра Николаенко избегает публичной жизни / JetSetter

До этого супруги появлялись вместе на инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года в Вашингтоне. Они присутствовали на церемонии в Капитолии и находились среди почетных гостей. Николаенко выбрала черно-белый костюм в клетку с жакетом-накидкой.

В июле 2026 года украинские СМИ вновь вспомнили о бывшей модели в связи с ее 45-летием. Однако новых подробностей о повседневной жизни Александра по-прежнему практически не раскрывает.

Чем сейчас занимается Александра Николаенко

После замужества в 2008 году Николаенко постепенно отошла от модельной карьеры и перестала активно участвовать в конкурсах красоты. Одним из главных проектов ее жизни стала семья.

Известно, что Александра и Фил Раффин воспитывают двоих детей: сына Ричарда Уильяма, родившегося в 2010 году, и дочь Малену, которая появилась на свет в 2013-м.

При этом бывшая модель не отказалась от предпринимательства. По информации украинских СМИ, она занималась созданием и развитием элитного спа-комплекса при отеле Treasure Island в Лас-Вегасе, который принадлежит ее мужу.

Еще одно важное направление ее деятельности - конкурсы красоты. Николаенко основала проект "Мисс Украина Вселенная" в 2001 году и руководила им до 2017-го. Именно благодаря этой работе она сохраняла связь с украинской индустрией моды и красоты даже после переезда в США.

Как Александра Николаенко оказалась в окружении Дональда Трампа

Знакомство Николаенко с американской элитой началось еще во время ее участия в международных конкурсах красоты. В те годы Дональд Трамп был связан с конкурсом "Мисс Вселенная" и неоднократно пересекался с украинской моделью.

Именно Трамп, как сообщали СМИ, познакомил Александру с Филом Раффином - американским предпринимателем, владельцем казино и гостиничного бизнеса.

Александра Николаенко и ее муж Фил Раффин
Александра Николаенко и ее муж Фил Раффин много лет назад / Фото My.ua

Свадьба пары состоялась 6 января 2008 года в Мар-а-Лаго, частной резиденции Трампа во Флориде. Сам Дональд Трамп выступил свидетелем на торжестве.

Отношения Николаенко с семьей Трампа не ограничиваются давней историей знакомства. В декабре 2025 года стало известно об интересном эпизоде, произошедшем несколькими месяцами ранее.

Как сообщала The New York Times, во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в августе 2025 года американский президент вспомнил о своей знакомой - бывшей "Мисс Украина". Он позвонил Раффину, тот передал телефон жене, после чего Трамп организовал разговор Николаенко с украинским президентом на родном языке.

По словам источника издания, присутствовавшего при разговоре, этот эпизод помог разрядить напряженную атмосферу переговоров и создать более человеческий контакт между участниками встречи.

Кто такой Фил Раффин и сколько денег у мужа Александры Николаенко

Фил Раффин - американский миллиардер, инвестор и владелец гостинично-казино бизнеса. Он давно дружит с Дональдом Трампом и является его деловым партнером.

По данным Forbes, состояние Раффина оценивается примерно в 5,1 миллиарда долларов. Эта оценка приводилась в профиле предпринимателя в октябре 2026 года.

Среди наиболее известных активов бизнесмена - отель и казино Treasure Island, а также Circus Circus в Лас-Вегасе. Кроме того, ему принадлежит 50% отеля Trump International Las Vegas, которым он владеет совместно с Дональдом Трампом.

Посмотреть самые последние фото Николаенко можно тут.

Раффин старше супруги более чем на 45 лет. Для него брак с Александрой стал третьим. Несмотря на заметную разницу в возрасте, пара вместе уже почти 19 лет.

Почему бывшая "Мисс Украина" исчезла из публичной жизни

В отличие от многих бывших моделей, которые после завершения карьеры продолжают активно вести социальные сети, Николаенко выбрала совершенно другой образ жизни.

Она не стремится поддерживать публичность, не рассказывает о семейных буднях и не публикует фотографии детей. Основные сведения о ней появляются благодаря редким выходам в свет, публикациям СМИ и фотографиям с мероприятий, которые посещает ее муж.

Судя по доступной информации, Александра не вернулась к полноценной модельной карьере и не пытается вновь стать медийной персоной. Ее нынешняя жизнь сосредоточена вокруг семьи, бизнеса и отношений с влиятельным американским окружением.

Таким образом, украинская красавица не исчезла бесследно - она просто сменила подиумы и конкурсы красоты на закрытую жизнь в окружении одного из самых состоятельных предпринимателей США.

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О персоне: Александра Николаенко?

Александра Николаенко - украинская топ-модель, телеведущая и актриса. Обладательница титулов Мисс Одесса-2001, Мисс Украина - Юг-2001, победительница национального XI конкурса красоты Мисс Украина-2001. Финалистка конкурсов Мисс Мир-2001, Мисс американская мечта-2001, "Мисс туризм интернешнл-2002". Основательница конкурса красоты Мисс Украина - Вселенная.

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