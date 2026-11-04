"Юристам приготовиться": демократы готовят против Трампа масштабные расследования

Главное:
- Демократы готовят расследование в отношении Трампа и его семьи
- В центре внимания - коррупция и фаворитизм в отношении лояльных корпораций
- Бизнес в США ожидает волны повестки от Конгресса
Демократическая партия США, которая по итогам промежуточных выборов получает контроль над обеими палатами Конгресса, готовится к расследованиям в отношении администрации Дональда Трампа и его семьи. Главная тема - возможная коррупция в окружении президента.
Об этом пишет Фокус со ссылкой на материал издания Financial Times. По данным издания, демократы сосредоточатся на трех направлениях:
- обогащение семьи Трампа;
- фаворитизм правительства в отношении корпораций, поддерживавших республиканцев и политику президента;
- политические решения, в частности в сфере доступности жилья.
Кто из демократов пообещал расследование
О готовности к расследованиям во вторник вечером заявил конгрессмен Роберт Гарсия, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по надзору.
"Юристам приготовиться", - написал он в соцсети X.
В беседе с Punchbowl News он добавил, что расследования начнутся "не с нуля".
Сенатор Рон Вайден, который должен стать председателем финансового комитета Сената, отреагировал еще лаконичнее. Он опубликовал в X пост, состоящий из одного слова: "Повестки".
По данным Fox News, демократы получат руководство в комитетах в январе, когда соберется Конгресс нового созыва.
Почему беспокоится американский бизнес
Соруководитель группы по парламентским расследованиям юридической фирмы Holland & Knight Кристофер Армстронг рассказал FT, что клиенты компании обеспокоены такой перспективой.
"Работа Конгресса следующего созыва будет посвящена сплошным расследованиям и надзору. Именно этим обеспокоены наши клиенты", - сказал он.
Ранее британское издание Sky News писало, что изменения в Конгрессе означают для Трампа расследования, бюджетные ограничения и политический тупик.
Грозит ли Трампу импичмент после промежуточных выборов
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко еще весной в интервью Главреду прогнозировал, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом откроет для президента период серьезных рисков.
"Если республиканцы утратят контроль над обеими палатами Конгресса, начнут разворачиваться очень интересные события", - подчеркнул эксперт.
По словам эксперта, формальных оснований для такой процедуры достаточно.
"Поводов для импичмента сейчас достаточно: злоупотребление президентскими полномочиями, пренебрежение Конгрессом и судебной властью", - пояснил Фесенко.
В то же время аналитик обратил внимание, что именно контроль над обеими палатами делает этот сценарий реальным, ведь одна палата позволяет лишь начать процедуру.
"Контроль демократов над двумя палатами Конгресса - прямой риск импичмента для Трампа", - подытожил эксперт.
Выборы в США - новости
Как сообщал Главред, 3 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Уже на следующий день стало известно, что республиканцы потерпели поражение, а The New York Times оценила вероятность получения демократами большинства в обеих палатах в более чем 95%. Демократы анонсировали усиленный надзор и расследования, а Трамп пообещал блокировать их решения вето.
Победа демократов может отразиться и на Украине. Аналитики расписали три сценария того, чего следует ожидать Киеву после выборов.
Свой прогноз относительно последствий для Украины сделал и дипломат Сергей Кислица. Он отметил, что победа демократов на промежуточных выборах в США изменит расстановку сил в Конгрессе, но не означает автоматического увеличения военной помощи Украине. По его словам, Украине придется продолжать сотрудничество с обеими американскими партиями.
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Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.
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