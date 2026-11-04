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"Юристам приготовиться": демократы готовят против Трампа масштабные расследования

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 19:54
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После победы на промежуточных выборах демократы могут сосредоточиться на обогащении семьи президента и фаворитизме к лояльным корпорациям.
Демократы готовят расследование против Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Демократы готовят расследование в отношении Трампа и его семьи
  • В центре внимания - коррупция и фаворитизм в отношении лояльных корпораций
  • Бизнес в США ожидает волны повестки от Конгресса

Демократическая партия США, которая по итогам промежуточных выборов получает контроль над обеими палатами Конгресса, готовится к расследованиям в отношении администрации Дональда Трампа и его семьи. Главная тема - возможная коррупция в окружении президента.

Об этом пишет Фокус со ссылкой на материал издания Financial Times. По данным издания, демократы сосредоточатся на трех направлениях:

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  • обогащение семьи Трампа;
  • фаворитизм правительства в отношении корпораций, поддерживавших республиканцев и политику президента;
  • политические решения, в частности в сфере доступности жилья.

Кто из демократов пообещал расследование

О готовности к расследованиям во вторник вечером заявил конгрессмен Роберт Гарсия, который, вероятно, возглавит комитет Палаты представителей по надзору.

"Юристам приготовиться", - написал он в соцсети X.

В беседе с Punchbowl News он добавил, что расследования начнутся "не с нуля".

Сенатор Рон Вайден, который должен стать председателем финансового комитета Сената, отреагировал еще лаконичнее. Он опубликовал в X пост, состоящий из одного слова: "Повестки".

По данным Fox News, демократы получат руководство в комитетах в январе, когда соберется Конгресс нового созыва.

Почему беспокоится американский бизнес

Соруководитель группы по парламентским расследованиям юридической фирмы Holland & Knight Кристофер Армстронг рассказал FT, что клиенты компании обеспокоены такой перспективой.

"Работа Конгресса следующего созыва будет посвящена сплошным расследованиям и надзору. Именно этим обеспокоены наши клиенты", - сказал он.

Ранее британское издание Sky News писало, что изменения в Конгрессе означают для Трампа расследования, бюджетные ограничения и политический тупик.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в Конгресс США 2026 / Инфографика: Главред

Грозит ли Трампу импичмент после промежуточных выборов

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко еще весной в интервью Главреду прогнозировал, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом откроет для президента период серьезных рисков.

"Если республиканцы утратят контроль над обеими палатами Конгресса, начнут разворачиваться очень интересные события", - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, формальных оснований для такой процедуры достаточно.

"Поводов для импичмента сейчас достаточно: злоупотребление президентскими полномочиями, пренебрежение Конгрессом и судебной властью", - пояснил Фесенко.

В то же время аналитик обратил внимание, что именно контроль над обеими палатами делает этот сценарий реальным, ведь одна палата позволяет лишь начать процедуру.

"Контроль демократов над двумя палатами Конгресса - прямой риск импичмента для Трампа", - подытожил эксперт.

Выборы в США - новости

Как сообщал Главред, 3 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Уже на следующий день стало известно, что республиканцы потерпели поражение, а The New York Times оценила вероятность получения демократами большинства в обеих палатах в более чем 95%. Демократы анонсировали усиленный надзор и расследования, а Трамп пообещал блокировать их решения вето.

Победа демократов может отразиться и на Украине. Аналитики расписали три сценария того, чего следует ожидать Киеву после выборов.

Свой прогноз относительно последствий для Украины сделал и дипломат Сергей Кислица. Он отметил, что победа демократов на промежуточных выборах в США изменит расстановку сил в Конгрессе, но не означает автоматического увеличения военной помощи Украине. По его словам, Украине придется продолжать сотрудничество с обеими американскими партиями.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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