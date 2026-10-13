"Для нас это плохо": почему Трамп может утратить интерес к Украине после выборов в США

Выборы в США могут изменить приоритеты Трампа.

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Выборы в США - почему Украина рискует утратить внимание Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

Трамп может потерять интерес к Украине после выборов в США

Patriot и Starlink остаются важными для украинской обороны

Чаленко предупредил о риске затягивания войны

После промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп может уделить меньше внимания Украине и сосредоточиться на внутриполитических вопросах. Это ослабит перспективы американского давления на Россию, которая не демонстрирует готовности к компромиссным условиям прекращения огня. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Какие рычаги влияния у США остаются в отношениях с Киевом

"По сути, сейчас одним из главных рычагов является разрешение на продажу американского вооружения. Среди критически важных - ракеты для комплексов Patriot, а также обслуживание самих систем. Ведь у нас есть планы на десятилетие вперед относительно их закупок и эксплуатации", - отметил Чаленко.

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Еще одним потенциальным инструментом давления остается спутниковая связь Starlink. Заявления Илона Маска вызывают беспокойство относительно стабильности работы сервиса на прифронтовых территориях, однако эксперт не ожидает его полного отключения.

Starlink / Инфографика: Главред

Чаленко обратил внимание на финансовое участие европейских партнеров, в частности Польши, которая, по его словам, покрывает примерно половину соответствующих расходов. Он также напомнил о контактах относительно возможных ограничений и предупреждениях о серьезных последствиях таких решений для SpaceX.

"Хотя я не верю, что он сейчас полностью отключит Starlink на прифронтовых территориях. Тем более что значительная часть этих услуг финансируется европейскими партнерами. В частности, примерно половину соответствующих расходов покрывает Польша", - сказал эксперт.

Почему Трамп может дистанцироваться от Украины

По мнению Чаленко, ключевая неопределенность заключается не в наличии американских инструментов влияния, а в готовности президента ими пользоваться. После промежуточных выборов Трамп может оказаться в более сложной политической ситуации, если республиканцы утратят контроль над Палатой представителей.

В таком случае президенту придется учитывать новый баланс сил в Конгрессе. Эксперт предполагает, что украинский вопрос утратит значение для Белого дома, а Трамп постепенно откажется от активного участия в урегулировании войны.

"Мы понимаем, каким потенциалом влияния на Путина обладает Трамп. Но, к сожалению, он никогда им не пользуется. После выборов в Конгресс, когда Трамп, с большой вероятностью, досрочно приобретет статус "хромающей утки", тема Украины для него отойдет на второй план", - подчеркнул Чаленко.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Эксперт также связывает осторожность Трампа в отношении украинской тематики с его предыдущим политическим опытом. Первый импичмент американского президента в 2019 году был связан, в частности, с телефонным разговором с Владимиром Зеленским. Чаленко считает, что эта история могла усилить нежелание Трампа сосредотачиваться на украинском вопросе.

"Вообще украинский вопрос долгое время был для него токсичным. Мы помним, что первый импичмент Трампа был связан, в частности, с его телефонным разговором с Зеленским. Поэтому я больше склоняюсь к сценарию постепенного ухода Соединенных Штатов от украинской тематики", - заявил эксперт.

Как это может повлиять на завершение войны

Снижение вовлеченности Вашингтона может сказаться на перспективах прекращения боевых действий.

"Для нас это плохо. Прежде всего потому, что у Трампа есть реальные возможности влиять на Путина, но он не хочет ими пользоваться. А это только продлит войну, поскольку Российская Федерация не демонстрирует готовности к компромиссным условиям прекращения огня", - подчеркнул Чаленко.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа провела серию консультаций с европейскими союзниками и Киевом относительно введения ограничений на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. По данным источников в СМИ, Белый дом якобы выдвинул ультиматум о возможности приостановки механизма PURL, через который Украина получает американское вооружение, хотя официально в администрации отказались комментировать эти сообщения.

Президент США Дональд Трамп также высказал мнение о якобы ответственности украинской стороны за продолжение боевых действий, заявив, что мирное соглашение следовало заключить раньше. В своих публичных выступлениях он утверждал, что гораздо более выгодные условия можно было достичь ещё два года назад, однако никаких подробностей о возможных визитах своих спецпосланников в Москву не привёл.

Кроме того, Дональд Трамп сделал ряд резких высказываний в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании положить конец войне и посоветовав украинцам избрать нового президента. По мнению Трампа, украинский лидер якобы имел возможность прекратить конфликт "много-много раз", однако конкретных аргументов в поддержку этого тезиса он не привёл.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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