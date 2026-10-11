У Трампа перешли к угрозам для прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT

Вашингтон ведет переговоры с европейскими столицами и Киевом, пытаясь добиться прекращения атак на российские НПЗ.

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Белый дом выступает против ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

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США угрожают остановить механизм PURL, через который Украина получает американское оружие

От Киева требуют прекратить удары вглубь территории России по НПЗ

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить работу механизма PURL, через который Украина получает американское оружие, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

"По словам европейских чиновников, администрация Трампа угрожает остановить работу системы закупок PURL, через которую Украина получает оружие, чтобы заставить Киев прекратить удары вглубь территории России по ее энергетической инфраструктуре", – сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X.

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По его словам, чиновники, которые получили соответствующие звонки от представителей США в субботу и воскресенье или были проинформированы о них, сообщили, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими столицами и Киевом, пытаясь добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

/ Главред

Он добавил, что в Белом доме отказались подтвердить факт этих разговоров или дать комментарии по поводу них.

/ x.com/ChristopherJM

Перемирие с РФ - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о введении энергетического перемирия, подчеркнув готовность Киева воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам. По его словам, Украина ожидает аналогичных шагов от Москвы.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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