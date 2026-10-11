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У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

Мария Николишин
11 октября 2026, 08:56
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В Москве усмотрели в риторике Белого дома подтверждение своей позиции.
У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили
Дмитриев назвал призыв Трампа сменить Зеленского "историческим" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Кратко:

  • Трамп призвал Украину избрать нового лидера
  • Дмитриев назвал слова Трампа знаковыми и историческими

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев дерзко одобрил заявление президента США Дональда Трампа о смене президента в Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

В частности, слова американского лидера о том, что Украине "пора выбрать нового президента", Дмитриев назвал "знаковыми и историческими".

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Кроме того, посланник Путина цинично заявил, что действующее руководство Украины якобы сосредоточено на "разжигании войны".

"Президент Трамп разделяет мнение многих, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не к разжиганию войны, как Зеленский", - сказал Дмитриев.

Что Трамп заявил о Зеленском

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании положить конец войне с Россией.

По мнению главы Белого дома, Зеленский якобы уже много раз мог положить конец войне. При этом он не привел никаких подробностей.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения. Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил Трамп.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий потенциального "замораживания" войны против Украины. Такой вариант урегулирования Москва якобы считает неэффективным.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

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О персоне: Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев - российский финансист, директор Российского фонда прямых инвестиций (с апреля 2011 года). Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ.

В феврале 2022 года Дмитриев и РФПИ попали под санкции Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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