У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

В Москве усмотрели в риторике Белого дома подтверждение своей позиции.

https://glavred.info/world/u-putina-otreagirovali-na-slova-trampa-o-smene-vlasti-v-ukraine-chto-zayavili-10803224.html Ссылка скопирована

Дмитриев назвал призыв Трампа сменить Зеленского "историческим" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Кратко:

Трамп призвал Украину избрать нового лидера

Дмитриев назвал слова Трампа знаковыми и историческими

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев дерзко одобрил заявление президента США Дональда Трампа о смене президента в Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

В частности, слова американского лидера о том, что Украине "пора выбрать нового президента", Дмитриев назвал "знаковыми и историческими".

видео дня

Кроме того, посланник Путина цинично заявил, что действующее руководство Украины якобы сосредоточено на "разжигании войны".

"Президент Трамп разделяет мнение многих, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не к разжиганию войны, как Зеленский", - сказал Дмитриев.

Что Трамп заявил о Зеленском

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании положить конец войне с Россией.

По мнению главы Белого дома, Зеленский якобы уже много раз мог положить конец войне. При этом он не привел никаких подробностей.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения. Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил Трамп.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий потенциального "замораживания" войны против Украины. Такой вариант урегулирования Москва якобы считает неэффективным.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев - российский финансист, директор Российского фонда прямых инвестиций (с апреля 2011 года). Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ. В феврале 2022 года Дмитриев и РФПИ попали под санкции Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред