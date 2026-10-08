В Кремле сделали циничное заявление о 'замораживании' войны - что сказали

В Кремле назвали временную паузу в боевых действиях неэффективным вариантом.

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Песков заявил об отсутствии пути к миру / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

Кремль отверг сценарий временной паузы в войне

Москва не видит перспектив мирного урегулирования

Ответственность в РФ возлагают на Киев и Европу

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий потенциального "замораживания" войны против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, такой вариант урегулирования Москва якобы считает неэффективным.

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"Временное замораживание украинского конфликта не поможет, решение должно быть рассчитано на будущие поколения и гарантировано", - цинично заявил Песков.

Кроме того, он дерзко добавил, что "выхода к мирному урегулированию" пока не просматривается.

Пресс-секретарь Кремля также рассказал, что Москва якобы приветствует усилия Индии "хоть как-то способствовать урегулированию". Однако фактически он переложил ответственность за продолжение войны на Украину и Европу, которые якобы не стремятся переходить к "мирной фазе".

Стоит ли верить в скорое окончание войны

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" говорил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий относительно скорого завершения войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.

Он обратил внимание на усталость и изнеможение украинцев, которые ежедневно сталкиваются с российскими обстрелами. По словам Бровди, этим состоянием пытаются воспользоваться люди, распространяющие обещания скорого прекращения огня и наступления мира.

"Путин - точно не за мир. Он жаждет крови, вплоть до полного уничтожения нас. И сегодня он использует "реактивно-шаховое" окно возможностей, разлагая именно тыл, потому что на фронте у него успехов в течение всего 2026 года мало, мягко говоря", - заявил "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Война в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо путем договоренностей, либо путем эскалации.

В то же время президент Владимир Зеленский не согласился с госсекретарем США Марко Рубио. Вместо этого глава государства призвал усилить экономическое давление на Россию и открыть Украине доступ к Starlink над российской территорией.

Также известно, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и его команда подготовили документ, который должен определить, что именно украинская армия должна сделать для сохранения государства и в какие сроки. "План войны" уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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