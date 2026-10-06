Весна покажет: комбат спрогнозировал крах планов Путина и финал войны

Ключевые тезисы:
- Путин воюет не за территории, а за построение империи
- Потери РФ и бунт элит разрушат планы Кремля
- Весной станет понятно, когда и как закончится война
Имперские планы Путина обречены на провал, а уже весной станет понятно, когда и на каких условиях закончится война. Это будет связано это с потерями российской армии, возможным бунтом элит и дальнобойными ударами украинских сил. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.
Отвечая на вопрос о дальнейших намерениях Москвы, военный отвергает версию о том, что Россия борется за отдельные области.
"У российского царька лишь один план – построение империи. Путин болен империализмом. Все прекрасно понимают, что война идёт не за территории", - подчеркнул "Лука".
По его мнению, речь идет о сугубо личной идеологической конструкции российского диктатора.
"В своей голове он придумал империю и видит себя "собирателем земель", которых у них никогда не было. Он хочет воплотить это любой ценой, не жалея ни людей, ни ресурсов", - предостерегает командир.
Потери на фронте и давление внутри России
В то же время положение российской армии и настроения внутри страны, убежден офицер, не оставляют Кремлю шансов реализовать задуманное.
"Однако его планы обречены на крах, потому что дела плохи. Враг не только наступает, но и теряет", - отметил он.
Наглядным примером "Лука" называет Лиманское контрнаступление: по его словам, россияне на протяжении четырех месяцев ничего о нем не знали. Еще один фактор командир видит в российских верхах.
"Более того, со временем начнут бунтовать и их элиты, потому что они теряют свои состояния", - считает "Лука".
Весна как точка отсчета
Командир очерчивает и временные рамки, когда ситуация может окончательно проясниться.
"Эти факторы вместе с нашими дальнобойными ударами сформируют картину, которую мы увидим уже весной. После зимы станет понятно, когда и на каких условиях закончится война", - предположил он.
На вопрос, получит ли Украина в этот период свой шанс, офицер ответил утвердительно.
"После зимы откроется окно возможностей, и увидим, в чью пользу всё сложится. Если мы их прижмём, и россияне захотят переговоров, вряд ли нужно будет о чём-то с ними договариваться", - подчеркнул "Лука".
Мирные переговоры - новости
Как писал Главред, Соединённые Штаты предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу с Украиной и Россией на техническом уровне.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить войну путем мирных переговоров, но при этом выдвинул условие - договоренности должны учитывать "национальные интересы" РФ. Также он вновь заявил, что Москва выступает за нейтральный статус Украины.
Страна-агрессор Россия может исчерпать ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году. Такой прогноз озвучил глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что украинцам необходимо отказаться от иллюзий о скором завершении войны и оценивать ситуацию рационально, опираясь на факты и расчеты.
Возможна ли личная встреча Зеленского и Путина
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае проведения переговоров о завершении войны.
По оценке Загороднего, рассчитывать на прямую встречу двух президентов пока не приходится.
"Зеленский прекрасно понимает, что встречи с Путиным не будет, потому что Путин не поедет на переговоры, ведь это будет его политическим проигрышем и признанием субъектности Украины и Зеленского", - подчеркнул он в интервью Главреду.
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О персоне: комбат "Лука"
Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Начал службу еще до полномасштабного вторжения, прошел АТО.
Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.
Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.
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