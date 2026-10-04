Трехсторонние переговоры с США и РФ: Зеленский назвал вероятно место встречи

Главное из заявлений Зеленского:
- США предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу
- Американская сторона сегодня контактирует и с Украиной, и с Россией
Соединённые Штаты предлагают провести до конца октября трехстороннюю встречу с Украиной и Россией на техническом уровне.
"Я не могу раскрыть все детали... Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате каким-то образом провести встречу", - заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Он отметил, что 3 октября подтвердил: до конца октября украинская сторона готова поддержать такую встречу.
"Здесь нет новой информации, мы открыты для ОАЭ или для другой страны, предложенной американской стороной. Я знаю, что они предложат это и российской стороне, или уже предложили, не знаю, порядок действий. И будем ждать ответа", – добавил президент.
Возможна ли личная встреча Зеленского и Путина
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах возможной личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае проведения переговоров о завершении войны.
По оценке Загороднего, рассчитывать на прямую встречу двух президентов пока не приходится. Он предполагает, что российское руководство может не поддержать формат переговоров с непосредственным участием Путина.
Эксперт связывает такую позицию с возможными политическими последствиями для Кремля. По его мнению, прямой разговор российского президента с украинским руководством мог бы восприниматься как определённое признание Украины и её главы самостоятельной стороной переговорного процесса.
Таким образом, Загородний считает личные переговоры Зеленского и Путина на данном этапе маловероятными. При этом речь идёт именно об оценке эксперта возможного развития ситуации, а не о подтверждённом решении или заявлении российского президента.
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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