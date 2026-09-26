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Ракет для Patriot не будет: в Reuters узнали о новом пакете США для Украины

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 01:05
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью освоить $400 млн, ранее выделенных Конгрессом.
Украинские Patriot на "голодном пайке"
США не включили ракеты к Patriot в новый пакет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Средств для усиления ПВО в новом пакете для Украины нет
  • Выполнение контрактов может растянуться до октября 2029 года

Новый пакет американской военной помощи Украине не предусматривает поставки ракет для зенитных комплексов Patriot.

При этом администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью освоить $400 млн, ранее выделенных Конгрессом на поддержку Украины в рамках программы USAI, пишет Reuters.

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По информации трех источников, американская администрация уже юридически закрепила обязательства по использованию всей утвержденной суммы. Из $400 млн на начало этой недели контракты были оформлены примерно на $307 млн. Оставшиеся $93 млн планируется законтрактовать до 30 сентября - окончания текущего финансового года в США.

Первые поставки по этим контрактам, как сообщают собеседники, начались уже в сентябре. Украина получает различные виды вооружения, оборудование, а также запасные части и комплектующие для бронетехники.

Однако средств для усиления противовоздушной обороны в виде ракет для Patriot в нынешнем пакете нет. Это особенно важно на фоне продолжающихся российских атак с использованием беспилотников и баллистических ракет по украинским городам.

Согласно имеющейся информации, выполнение остальных контрактов может растянуться до октября 2029 года. Таким образом, часть предусмотренных поставок должна состояться уже после завершения президентского срока Дональда Трампа, который заканчивается в январе 2029 года.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot - мнение

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро создать полноценное производство будет непросто. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, потребуется наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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