В Украине появились новые имена: редкие варианты для девочек и мальчиков

Вы узнаете:
- Какие редкие имена давали украинцы мальчикам
- Какие необычные имена выбирали для девочек в Украине после 2022 года
Выбор имени для ребенка всегда имеет особое значение для родителей. После 2022 года в Украине на этот выбор повлияли и события внутри страны. Некоторые родители выбирали для новорожденных детей необычные и редкие имена, связанные с событиями военного времени.
Главред узнал, какие имена появились и стали популярными в Украине во время войны. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.
Какие имена давали мальчикам во время войны
Среди мальчиков в 2022–2025 годах регистрировали не только традиционные украинские имена, но и очень редкие варианты. Часть из них напрямую связана с военной тематикой.
В частности, среди новорожденных мальчиков появились Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. Такие имена связаны с известными беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.
Помимо необычных патриотических вариантов, родители выбирали для мальчиков и другие имена, которые используются в Украине значительно реже традиционных. Среди них - Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер и Натанаил.
Какие редкие имена давали девочкам
Необычные имена появлялись и среди девочек. Некоторые из них также были напрямую связаны с военной тематикой и символами, которые стали известны украинцам во время полномасштабной войны.
"Среди девочек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем", - отметили в министерстве.
В то же время перечень редких женских имен был значительно шире. Среди новорожденных девочек встречались Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля и Мэри-Михайлина.
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Об источнике: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
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