В Украине появились новые имена: редкие варианты для девочек и мальчиков

После начала полномасштабного вторжения некоторые родители выбрали для своих детей очень оригинальные имена.

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Оригинальные имена украинцев, родившихся после 2022 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие редкие имена давали украинцы мальчикам

Какие необычные имена выбирали для девочек в Украине после 2022 года

Выбор имени для ребенка всегда имеет особое значение для родителей. После 2022 года в Украине на этот выбор повлияли и события внутри страны. Некоторые родители выбирали для новорожденных детей необычные и редкие имена, связанные с событиями военного времени.

Главред узнал, какие имена появились и стали популярными в Украине во время войны. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.

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Какие имена давали мальчикам во время войны

Среди мальчиков в 2022–2025 годах регистрировали не только традиционные украинские имена, но и очень редкие варианты. Часть из них напрямую связана с военной тематикой.

В частности, среди новорожденных мальчиков появились Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. Такие имена связаны с известными беспилотниками и противотанковыми ракетными комплексами.

Помимо необычных патриотических вариантов, родители выбирали для мальчиков и другие имена, которые используются в Украине значительно реже традиционных. Среди них - Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер и Натанаил.

Какие редкие имена давали девочкам

Необычные имена появлялись и среди девочек. Некоторые из них также были напрямую связаны с военной тематикой и символами, которые стали известны украинцам во время полномасштабной войны.

"Среди девочек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем", - отметили в министерстве.

В то же время перечень редких женских имен был значительно шире. Среди новорожденных девочек встречались Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля и Мэри-Михайлина.

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Об источнике: Министерство юстиции Украины Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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