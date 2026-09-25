РФ ударила в жилой дом на Печерске в Киеве: погиб 14-летний парень

По меньшей мере, семь жителей дома получили ранения.

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Атака на Киев утром 25 сентября / Коллаж: Главред, фото:t.me/UA_National_Police

Кратко:

Дрон РФ атаковал многоэтажку на Печерске в Киеве

Взрывом повреждены квартиры

В результате атаки погиб 14-летний подросток

Утром в пятницу, 25 сентября, в Киеве объявили "желтый" уровень опасности из-за дроновой угрозы. В городе прогремели взрывы.

По предварительной информации, в Печерском ройоне в результате падения БПЛА поврежден жилой дом, сообщили в Киевской городской военной администрации. Известно об одном пострадавшем в результате падения БпЛА на Печерске.

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Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе произошло попадание БПЛА в многоэтажку на уровне 7-10 этажей.

"Трое пострадавших в столице в результате атаки врага 25 сентября. Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший в тяжелом состоянии", - сообщил в 09:04 Кличко.

По данным КГВА, от вражеского удара погиб 14-летний парень.

В Национальной полиции сообщили, что сегодня около 08:00 вражеский БпЛА попал в 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева на уровне 10-11 этажей.

"В результате атаки погиб 14-летний мальчик. По меньшей мере, семь жителей получили ранения. Информация о количестве потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте "прилета" работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции, спасатели ГСЧС и медики.

По состоянию на 09:25 в Киеве снова объявлена тревога из-за угрозы атаки дронов.

Ночная атака на Киев

Как писал Главред, в ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Сообщалось, что один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.

Также в Соломенском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания.

В Подольском районе - попадание БПЛА в нежилое здание.

Атака на Киевщину

В ночь на 25 сентбяря российские войска нанесли удары по трем районам Киевской области. Детали раскрыли в ГСЧС Украины.

В Борисполье в результате "прилета" вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие - спасатели вместе с местной и добровольной пожарными командами разбирают и проливают конструкции.

В Броварском районе повреждено складское здание, а на Обуховщине - три частных дома и четыре легковых автомобиля.

На местах работают все экстренные службы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области. Погибли шесть работников агропредприятия - в момент атаки они сортировали овощи. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 24 сентября в Киеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала столицу Украины баллистическими ракетами и дронами. Два человека погибли и как минимум шестеро получили ранения в результате ночного удара. Четверых пострадавших госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии.

Последствия зафиксировали сразу в пяти районах города - Святошинском, Подольском, Соломенском, Днепровском и Дарницком.

Рано утром 23 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В столице были слышны звуки взрывов. Местные власти рассказали о последствиях атаки РФ.

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате вражеской атаки два человека погибли. Еще шестеро - получили ранения.

В ночь на 22 сентября страна-агрессор Россия атаковала Киев. Попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Еще 15 человек спасатели вывели из поврежденного жилого дома.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу садиков и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - рассказал он ТСН.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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