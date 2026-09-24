Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

Юрий Берендий
24 сентября 2026, 22:12обновлено 24 сентября, 22:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия подготовила два документа, касающихся атак на энергетику Украины зимой: в них указаны конкретные цели, типы оружия и отдельные планы для крупных городов.
РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем
О чем предупредил Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Кратко:

  • Россия готовит удары по энергетике Украины
  • В планах также удары по Киеву, Харькову и Одессе

Страна-агрессор Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины , в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения. Отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По словам министра, украинские спецслужбы на прошлой неделе получили материалы с российской стороны, касающиеся подготовки РФ к зимним атакам. Он отметил, что документы демонстрируют системный подход российской стороны к планированию ударов по украинской инфраструктуре.

видео дня

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили от российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Она поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - рассказал Шмыгаль.

Российские планы охватывают гораздо более широкий круг объектов, чем непосредственно электростанции. Среди потенциальных целей - системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также интерконнекторы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы и которые связаны с энергосистемой через Днепр.

В документах, по словам Шмыгаля, для каждого объекта определены необходимые силы и средства поражения. Речь идет об использовании различных типов вооружения - от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников.

"Там два больших документа, очень сухо, очень четко прописанные. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов", - отметил министр.

Особое внимание Москва уделила крупнейшим городам. По информации Шмыгаля, в распоряжении российской стороны есть отдельные сценарии в отношении Киева, Харькова, Одессы и других городов с населением около 500 тысяч человек.

Украина уже усиливает физическую защиту объектов, которые могут стать целями атак. Над приоритетными объектами возвели более 200 капитальных бетонных сооружений, а также устанавливают предетонационные экраны и сетки для защиты от FPV-дронов.

Еще одно направление подготовки - обеспечение резерва оборудованием для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры. Украина работает с международными партнерами над закупкой и накоплением необходимых ресурсов. В то же время полностью физически защитить все энергообъекты невозможно.

"Безусловно, ПВО сегодня обеспечивает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов даже 10% - это больно", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр также заявил, что подготовка к новому отопительному сезону ведётся с учётом предыдущего опыта. В то же время в случае новых российских атак Украина будет продолжать наносить удары по целям на территории РФ.

"Наши ответные удары, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем иначе, чем готовились к прошлой. Мы говорим, что эта зима станет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал министр.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов - что известно

Россия использует длительные атаки не только для поражения военных объектов, но и для дестабилизации повседневной жизни крупных тыловых городов. Речь идет о создании постоянной нагрузки на работу школ, детских садов, офисов, магазинов и других учреждений. Об этом сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - рассказал он.

Отдельную проблему эксперт видит в том, как сейчас распределяются полномочия во время воздушных атак. По его мнению, чрезмерная концентрация решений на верхних уровнях может замедлять реакцию тех, кто непосредственно отвечает за работу конкретных учреждений.

Романенко предлагает изменить подход к системе оповещения. Общегосударственные сигналы, по его мнению, следует дополнять более точной информацией о ситуации в конкретных городах, районах и небольших территориях.

"Информация об уровне опасности в воздухе должна поступать руководителям нижестоящих звеньев - городским и районным администрациям, директорам детских садов, школ, руководителям торговых сетей или автозаправок. И они должны принимать дальнейшие решения о том, как действовать в конкретных обстоятельствах, и делать это очень быстро", - говорит генерал-лейтенант.

Он также считает, что общие для всей страны сигналы опасности не всегда дают достаточно информации для принятия локальных решений. Речь идет о возможности оценивать ситуацию на уровне отдельных районов, улиц или микрорайонов, чтобы жители и руководители учреждений могли действовать в соответствии с реальной обстановкой.

""Красная" и "желтая" тревога - это для всей страны, а нам нужно детализировать их для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди смогут не паниковать и быть более уверенными в своих действиях", - говорит Романенко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, киевские городские власти готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и составляют списки жителей для временного переселения, в которые могут войти более 200 тысяч человек. По предварительным данным, согласие на потенциальную релокацию уже дали около двух тысяч киевлян.

В начале суток 22 сентября из-за совокупного воздействия российских атак и непогоды отключения электроэнергии зафиксированы в семи областях Украины. Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в результате вражеских ударов беспилотниками и артиллерийских обстрелов без света остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Авиационный эксперт Константин Криволап предупреждает, что Россия активно расширяет потенциал для зимней кампании ударов по украинской энергетике, накапливая вооружение и задействуя реактивные и ударные БПЛА. По оценкам специалистов, производственные мощности противника позволяют выпускать около 50–70 баллистических ракет в месяц, а интенсивность запусков "Шахедов" достигает 2,5–3 тысяч единиц ежемесячно.

Читайте также:

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины Денис Шмыгаль ракетный удар отключения света атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:12Война
Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

22:03Украина
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:46Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Последние новости

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

Реклама
20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

18:26

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:25

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

18:23

Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

17:26

Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожаяВидео

17:00

"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

Реклама
16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

Реклама
12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

11:01

Буданов в ОП отказался от практики ручного контроля над правительством, - СМИ

10:53

Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять