РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

Россия подготовила два документа, касающихся атак на энергетику Украины зимой: в них указаны конкретные цели, типы оружия и отдельные планы для крупных городов.

https://glavred.info/war/rf-sostavila-detalnyy-plan-udarov-po-energetike-ukrainy-raskryto-chto-v-nem-10799132.html Ссылка скопирована

О чем предупредил Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео

Кратко:

Россия готовит удары по энергетике Украины

В планах также удары по Киеву, Харькову и Одессе

Страна-агрессор Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины , в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения. Отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По словам министра, украинские спецслужбы на прошлой неделе получили материалы с российской стороны, касающиеся подготовки РФ к зимним атакам. Он отметил, что документы демонстрируют системный подход российской стороны к планированию ударов по украинской инфраструктуре.

видео дня

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили от российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Она поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - рассказал Шмыгаль.

Российские планы охватывают гораздо более широкий круг объектов, чем непосредственно электростанции. Среди потенциальных целей - системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также интерконнекторы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы и которые связаны с энергосистемой через Днепр.

В документах, по словам Шмыгаля, для каждого объекта определены необходимые силы и средства поражения. Речь идет об использовании различных типов вооружения - от баллистических ракет до реактивных и обычных беспилотников.

"Там два больших документа, очень сухо, очень четко прописанные. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов", - отметил министр.

Особое внимание Москва уделила крупнейшим городам. По информации Шмыгаля, в распоряжении российской стороны есть отдельные сценарии в отношении Киева, Харькова, Одессы и других городов с населением около 500 тысяч человек.

Украина уже усиливает физическую защиту объектов, которые могут стать целями атак. Над приоритетными объектами возвели более 200 капитальных бетонных сооружений, а также устанавливают предетонационные экраны и сетки для защиты от FPV-дронов.

Еще одно направление подготовки - обеспечение резерва оборудованием для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры. Украина работает с международными партнерами над закупкой и накоплением необходимых ресурсов. В то же время полностью физически защитить все энергообъекты невозможно.

"Безусловно, ПВО сегодня обеспечивает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов даже 10% - это больно", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр также заявил, что подготовка к новому отопительному сезону ведётся с учётом предыдущего опыта. В то же время в случае новых российских атак Украина будет продолжать наносить удары по целям на территории РФ.

"Наши ответные удары, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем иначе, чем готовились к прошлой. Мы говорим, что эта зима станет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал министр.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Россия изменила тактику ударов - что известно

Россия использует длительные атаки не только для поражения военных объектов, но и для дестабилизации повседневной жизни крупных тыловых городов. Речь идет о создании постоянной нагрузки на работу школ, детских садов, офисов, магазинов и других учреждений. Об этом сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - рассказал он.

Отдельную проблему эксперт видит в том, как сейчас распределяются полномочия во время воздушных атак. По его мнению, чрезмерная концентрация решений на верхних уровнях может замедлять реакцию тех, кто непосредственно отвечает за работу конкретных учреждений.

Романенко предлагает изменить подход к системе оповещения. Общегосударственные сигналы, по его мнению, следует дополнять более точной информацией о ситуации в конкретных городах, районах и небольших территориях.

"Информация об уровне опасности в воздухе должна поступать руководителям нижестоящих звеньев - городским и районным администрациям, директорам детских садов, школ, руководителям торговых сетей или автозаправок. И они должны принимать дальнейшие решения о том, как действовать в конкретных обстоятельствах, и делать это очень быстро", - говорит генерал-лейтенант.

Он также считает, что общие для всей страны сигналы опасности не всегда дают достаточно информации для принятия локальных решений. Речь идет о возможности оценивать ситуацию на уровне отдельных районов, улиц или микрорайонов, чтобы жители и руководители учреждений могли действовать в соответствии с реальной обстановкой.

""Красная" и "желтая" тревога - это для всей страны, а нам нужно детализировать их для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди смогут не паниковать и быть более уверенными в своих действиях", - говорит Романенко.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, киевские городские власти готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и составляют списки жителей для временного переселения, в которые могут войти более 200 тысяч человек. По предварительным данным, согласие на потенциальную релокацию уже дали около двух тысяч киевлян.

В начале суток 22 сентября из-за совокупного воздействия российских атак и непогоды отключения электроэнергии зафиксированы в семи областях Украины. Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в результате вражеских ударов беспилотниками и артиллерийских обстрелов без света остались потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Авиационный эксперт Константин Криволап предупреждает, что Россия активно расширяет потенциал для зимней кампании ударов по украинской энергетике, накапливая вооружение и задействуя реактивные и ударные БПЛА. По оценкам специалистов, производственные мощности противника позволяют выпускать около 50–70 баллистических ракет в месяц, а интенсивность запусков "Шахедов" достигает 2,5–3 тысяч единиц ежемесячно.

Читайте также:

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред