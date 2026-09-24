Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

В народе говорят, что чем больше добрых дел совершишь 25 сентября, тем больше благословения получишь от святых.

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Какой церковный праздник 25 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 25 сентября

Что можно делать 25 сентября

Что нельзя делать 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, по новому церковному календарю верующие вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую - подвижницу, известную своей преданностью вере и стремлением посвятить жизнь Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 сентября

Евфросиния жила в Александрии в V веке и происходила из состоятельной христианской семьи. Ее отец Пафнутий хотел выдать дочь замуж, когда ей исполнится 18 лет. Однако сама девушка решила посвятить себя служению Богу.

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Евфросиния тайно приняла монашеский постриг и ушла из дома. Чтобы отец не смог ее найти, она назвалась Измарагдом и поступила в мужской монастырь, где никто не знал о ее настоящей личности.

В монастыре Евфросиния провела 38 лет. Все это время Пафнутий продолжал тосковать по дочери, но однажды стал общаться с монахом Измарагдом и находил утешение в разговорах с ним. Отец даже не догадывался, что перед ним находится его собственная дочь.

Только перед смертью Евфросиния открыла Пафнутию правду. После похорон дочери мужчина раздал свое имущество нуждающимся, принял монашеский постриг и поселился в той же келье, где долгие годы жила Евфросиния.

К преподобной Евфросинии обращаются с молитвами об исцелении от телесных и душевных недугов.

Что можно делать 25 сентября

В народе праздник 25 сентября называют Капустник, Сергеев день или Курятник - сегодня традиционно шинкуют капусту на зиму и забивают кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту принято добавлять четверговую соль (приготовленную в Страстной четверг) - по поверью, это привлекает деньги.

Что нельзя делать 25 сентября

Церковь в этот день, как и всегда, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не стоит отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, а отчаяние и уныние считаются грехом. Говорят, что чем больше добрых дел совершишь в этот день, тем больше благословения получишь от святых.

Не советуют сегодня поднимать оброненные кем-то вещи - по примете, это к сглазу и болезням.

Народные приметы о погоде 25 сентября

Приметы дня подсказывают, какими будут погода и предстоящая зима:

хороший день выдался - такая погода продержится еще три недели;

деревья уже стоят без листьев - зима будет ранней;

на деревьях еще много неопавшей листвы - зима придет нескоро;

ветер дует с севера - к холодной зиме, а если с юга - к теплой;

заморозки - к богатому урожаю ржи в следующем году.

Если сегодня слышен гром, то осень будет теплой.

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