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Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

Виталий Кирсанов
24 сентября 2026, 18:23
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В народе говорят, что чем больше добрых дел совершишь 25 сентября, тем больше благословения получишь от святых.
Какой церковный праздник 25 сентября
Какой церковный праздник 25 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 25 сентября
  • Что можно делать 25 сентября
  • Что нельзя делать 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, по новому церковному календарю верующие вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую - подвижницу, известную своей преданностью вере и стремлением посвятить жизнь Богу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 сентября

Евфросиния жила в Александрии в V веке и происходила из состоятельной христианской семьи. Ее отец Пафнутий хотел выдать дочь замуж, когда ей исполнится 18 лет. Однако сама девушка решила посвятить себя служению Богу.

видео дня

Евфросиния тайно приняла монашеский постриг и ушла из дома. Чтобы отец не смог ее найти, она назвалась Измарагдом и поступила в мужской монастырь, где никто не знал о ее настоящей личности.

В монастыре Евфросиния провела 38 лет. Все это время Пафнутий продолжал тосковать по дочери, но однажды стал общаться с монахом Измарагдом и находил утешение в разговорах с ним. Отец даже не догадывался, что перед ним находится его собственная дочь.

Только перед смертью Евфросиния открыла Пафнутию правду. После похорон дочери мужчина раздал свое имущество нуждающимся, принял монашеский постриг и поселился в той же келье, где долгие годы жила Евфросиния.

К преподобной Евфросинии обращаются с молитвами об исцелении от телесных и душевных недугов.

Что можно делать 25 сентября

В народе праздник 25 сентября называют Капустник, Сергеев день или Курятник - сегодня традиционно шинкуют капусту на зиму и забивают кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту принято добавлять четверговую соль (приготовленную в Страстной четверг) - по поверью, это привлекает деньги.

Что нельзя делать 25 сентября

Церковь в этот день, как и всегда, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не стоит отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, а отчаяние и уныние считаются грехом. Говорят, что чем больше добрых дел совершишь в этот день, тем больше благословения получишь от святых.

Не советуют сегодня поднимать оброненные кем-то вещи - по примете, это к сглазу и болезням.

Народные приметы о погоде 25 сентября

Приметы дня подсказывают, какими будут погода и предстоящая зима:

  • хороший день выдался - такая погода продержится еще три недели;
  • деревья уже стоят без листьев - зима будет ранней;
  • на деревьях еще много неопавшей листвы - зима придет нескоро;
  • ветер дует с севера - к холодной зиме, а если с юга - к теплой;
  • заморозки - к богатому урожаю ржи в следующем году.

Если сегодня слышен гром, то осень будет теплой.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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