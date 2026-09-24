Евро может готовиться к новому движению: неожиданный прогноз курса валют в Украине

Банкир спрогнозировал, сколько будут стоить доллар и евро в начале октября.

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Прогноз курса валют с 29 сентября по 5 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Лесовой:

Доллар в начале октября, скорее всего, не превысит 45 грн

Дефицита валюты и ажиотажного спроса не ожидается

Несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн.

Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой. По его словам, значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.

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Главной причиной спокойствия на рынке банкир называет отсутствие физической нехватки валюты в кассах и обменных пунктах. Именно дефицит наличных в прошлом чаще всего провоцировал ажиотажный спрос со стороны населения.

"Доллары и евро доступны как в банковских кассах, так и в обменных пунктах, поэтому нынешняя ситуация существенно отличается от периодов, когда именно физическая нехватка наличности провоцировала дополнительный спрос. Сдерживает ситуативную скупку валюты и разница между курсами покупки и продажи, которая нередко делает краткосрочную покупку валюты экономически невыгодной", - отметил Лесовой.

Почему евро может оказаться подвижнее доллара

Если гривневый курс доллара эксперт считает относительно предсказуемым, то в отношении евро высказывает больше оговорок. Дело в том, что на него давят не только внутренние факторы, но и глобальная пара евро/доллар.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

"На динамику евро будут все сильнее влиять обострение ситуации на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть. Для европейской экономики, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, это означает более высокие расходы и дополнительное инфляционное давление, тогда как доллар в периоды глобальной неопределенности традиционно "срабатывает" как предохранитель для мирового капитала", - пояснил банкир.

На украинском межбанке, по его словам, более весомым фактором остается внутренний дисбаланс между спросом и предложением валюты: потребности импортеров могут примерно на 20% превышать ее естественное поступление. Этот разрыв продолжает закрывать Национальный банк.

"В течение недели объем валютных интервенций НБУ может составить около 900 млн–1 млрд долларов, что позволит сглаживать избыточный спрос и сохранять относительно прогнозируемую курсовую динамику даже в случае ухудшения внешнего фона", - рассказал Лесовой.

Что будет с сбережениями украинцев

Высокие мировые цены на нефть, по прогнозу финансиста, постепенно увеличат потребность энергетических компаний в дополнительной валюте для закупки топлива за рубежом. Эта нагрузка переходит и на потребительский уровень.

"Более дорогое топливо постепенно скажется и на внутренних ценах, ведь его стоимость закладывается в логистику, производство и реализацию практически всех основных групп товаров. По итогам сентября потребительские цены могут вырасти примерно на 1%, а годовая инфляция - приблизиться к 9,4%", - отметил директор департамента финансовых рынков ГЛОБУС БАНКА.

Однако, по словам банкира, ускорение инфляции не приведет к массовому переходу населения на валюту, ведь инструментов для защиты сбережений стало больше.

"У украинцев есть гораздо больше способов защитить сбережения, чем просто покупка долларов или евро. Гривневые депозиты и ОВГЗ при нынешнем уровне ставок способны в значительной степени компенсировать инфляционные потери и остаются реальной альтернативой валютным накоплениям", - подытожил Лесовой.

Как изменится ситуация на межбанке и наличном рынке

На межбанке неделя пройдет в коридорах 44,5–44,8 грн и 51–52,5 грн за доллар и евро соответственно, на наличном рынке - 44,6–45 грн и 51,5–52,5 грн. Ежедневные колебания курса ожидаются в пределах 0,05–0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что доллар и евро до 27 сентября могут оставаться в указанных диапазонах, без резких скачков. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

Ранее сообщалось, что 24 сентября Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Европейская и польская валюты начали дешеветь.

Накануне стало известно, что курс доллара в Украине в октябре будет зависеть от интервенций НБУ, динамики инфляции, спроса со стороны импортеров и объемов поступления международного финансирования.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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