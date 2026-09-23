Возвращение Крыма - условие нормальной жизни Украины: заявление Зеленского

Зеленский считает, что без возвращения Крыма Украина не сможет полностью вернуться к нормальной жизни.

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Зеленский назвал условие для возвращения Украины к нормальной жизни / коллаж: Главред, фото: Google-карта, ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

Нарушение Россией принципов международного права началось еще в 2014 г

Киев ожидает от России конкретных шагов, направленных на деэскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное возвращение страны к мирной и нормальной жизни невозможно без восстановления контроля над Крымом. Об этом глава государства сказал во время шестого саммита Крымской платформы.

По словам Зеленского, нарушение Россией принципов международного права началось еще в 2014 году после оккупации украинского Крыма. Он подчеркнул, что восстановление безопасности, возвращение пленных и защита жизни людей должны быть частью процесса возвращения к нормальности.

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"Не может быть полноценного возвращения к нормальности без Крыма, без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения пленных, удерживаемых Россией, и возвращения к основным принципам международного права. Территориальная целостность имеет значение, жизнь людей имеет значение, и Россия должна это понять", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что Украина вынуждена регулярно решать проблемы, которые остаются актуальными на протяжении многих лет. В частности, речь идет о безопасности судоходства в Черном море и обеспечении продовольственного коридора для экспорта украинской продукции на мировые рынки.

Президент поблагодарил европейские страны, США, Турцию, Египет и других международных партнеров за участие в обсуждении этого вопроса.

"Многие из них уже присоединились к усилиям по обеспечению продовольственной безопасности и безопасного мореплавания в Черном море. Египет, Турция, Индия уже предложили нам варианты. Они на бумаге, мы согласны с тем путем, который может обеспечить безопасность. И сейчас мы ждем ответа от России", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже сделала все необходимое со своей стороны для обеспечения безопасного судоходства. При этом Киев ожидает от России конкретных шагов, направленных на деэскалацию.

"С чего-то нужно начинать, и Россия должна начать с уважения к другим", - подчеркнул президент.

Удары по Крыму могут увеличиться в 7 раз - Мадяр

Силы беспилотных систем могли бы действовать против военных целей в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали своевременно. Об этом в интервью AP заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Атаки на объекты на оккупированном полуострове командующий называет лишь первым этапом более широкой кампании.

"Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны", - подчеркнул Бровди.

По его словам, обеспечение подразделения техникой для полноценной работы в этом направлении составляет лишь 14% от потребности, и узкое место здесь не в украинской промышленности.

Новости Крыма - главное

Главред писал, что вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма остается принципиальным для Украины. В то же время на вопрос о возвращении Крыма на стол переговоров он не дал однозначного ответа.

Российский маркетплейс Ozon прекратил оформление доставки товаров во временно оккупированные Крым и Севастополь. При оформлении заказа сервис больше не позволяет выбрать полуостров в качестве региона доставки, а в ответе пользователям прямо указывает, что отправки за пределы России осуществляются только в ряд других стран. Об этом пишут сами россияне в постах в Threads.

Силы обороны Украины успешно атакуют важные для страны-агрессора России объекты во временно оккупированном Крыму. Из-за этого оккупанты, отвечающие за пресловутую противовоздушную оборону на полуострове, прибегают к крайним мерам.

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Что такое Крымская платформа Международная Крымская платформа - это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом. Крымская платформа была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе президента Зеленского, который на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года призвал все страны присоединиться к этому проекту.



Учредительный саммит Крымской платформы прошёл 23 августа 2021 года. По его итогам была принята Совместная декларация участников.

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