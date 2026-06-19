Крым вернуть легче, чем Донбасс: названы реальные сроки и пути деоккупации

Свитан считает, что только после начала распада РФ можно будет заняться освобождением Донбасса.

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Сценарии освобождения Крыма и Донбасса / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Освобождение Крыма проще, чем освобождение Донбасса

Наземная деоккупация Донбасса пока нереалистична

Донбасс можно освобождать после ослабления или распада РФ

Российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года. Сделать это в десять раз легче, чем освободить Донбасс, пока существует страна-агрессор Россия. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, Крым — это оперативный котел, зажатый между Черным и Азовским морями.

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"Вход-выход один — с севера, ну или с востока, через Тамань, но этот путь легко перерезать, даже с помощью дальнобойных средств поражения. Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих", — подчеркнул он.

Почему освободить Донбасс сложнее, чем Крым

Эксперт отметил, что с Донбассом все гораздо сложнее, ведь за ним пролегает 5 тысяч километров российской территории.

"Поэтому вытеснить российские войска из Донбасса в лоб, наземными операциями, не получится — мы просто исчезнем бесследно. Я донецкий, но как бы мне ни хотелось скорейшего освобождения моих краев, понимаю, что действовать лучше по-другому: сначала делать то, что легче, — освобождать Крым, затем очищать сухопутный коридор к Азовскому побережью и оттеснять оккупантов к Мариуполю, то есть с запада на восток, а дальше мы наткнемся на Донецкий кряж", — подчеркнул Свитан.

Он добавил, что основная часть Донбасса расположена на Донецком кряже — это старые разрушенные горы высотой 300–350 м над уровнем моря.

"Наступать в гору гораздо сложнее, проще обороняться на высотах. Россияне это прекрасно понимают, именно поэтому они, в принципе, и захватывали Донбасс: чтобы с высот можно было контролировать сухопутный коридор", — говорит полковник запаса ВСУ.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Освобождение Донбасса невозможно с помощью наземных операций

Эксперт подчеркнул, что наземными операциями осуществить деоккупацию Донбасса невозможно, ведь у Украины просто не хватит ресурсов — личного состава.

"Поэтому для деоккупации Донбасса нам нужно параллельно с освобождением Крыма уничтожать Российскую Федерацию как государство, то есть довести ее экономику до состояния саморазвала, как это было сделано с Советским Союзом. Этот механизм уже запущен с августа 2025 года — уничтожение российской нефтяной отрасли", — рассказал Свитан.

Он подчеркнул, что сейчас параллельно происходят два процесса — деоккупация Крыма и сухопутного коридора с помощью средств поражения, а также распад России через уничтожение ее экономики.

Когда возможно освобождение Донбасса

По его мнению, только после начала распада РФ можно будет заняться Донбассом. Оптимальный вариант — подождать, пока Россия полностью развалится.

"РФ — это 21 республика, входящая в ее состав. В качестве 22-й республики Москва попыталась вписать в свою конституцию Крым. Очевидно, Путин и компания не играли в "очко", поэтому не знают, что 22 — это уже перебор, проигрыш. Именно 22-я республика и развалит Россию", — убежден Свитан.

Он напомнил, что РФ — это 21 республика и несколько десятков государственных образований разного уровня, начиная с Биробиджанской автономной республики и заканчивая некоторыми автономными областями.

"Все это начнет разваливаться, преимущественно с Северного Кавказа. Когда начнется распад по примеру СССР, то есть самораспад РФ, и рухнет российская государственность, российская армия просто разбежится. Ведь армия — это производная от государства: нет государства — нет армии. Именно в такое время и нужно будет освобождать Донбасс. Это займет три-четыре года", — рассказал эксперт.

Удары по НПЗ ускоряют распад РФ

Полковник запаса ВСУ добавил, что освобождение Донбасса напрямую зависит от эффективности украинских средств поражения российской экономики на большом расстоянии.

По его словам, оптимальный вариант — это вывод из строя нефтяной отрасли.

"В последнее время мы и видим уничтожение более десятка крупнейших НПЗ, удары по российской нефтехимической, металлургической и энергетической отраслям, то есть по всему тому, что держится на российской нефтегазовой отрасли. Все это дает 20% российского ВВП (а это немало) и 2/3 валютных поступлений в РФ. Нефтяная отрасль горит сама по себе, стоит только поднести спичку, поэтому можно "поджечь" как минимум всю европейскую часть территории России. И тогда все просто-напросто развалится. Советский Союз — тому подтверждение", — подытожил Свитан.

НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда будут освобождены Крым и Донбасс:

РФ стремится полностью оккупировать Донецкую область

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что российские оккупационные войска в ходе летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области.

По его мнению, Донецкая область остается для России одним из главных приоритетов.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", — подчеркнул он.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях. Россияне придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины за прошедшие сутки российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Аналитики проекта DeepState отмечали, что ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области резко обостряется и имеет признаки постепенного окружения города российскими войсками с нескольких направлений.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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