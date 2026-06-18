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Враг усилил штурмы на важном направлении: Волошин раскрыл, где ситуация сложнее всего

Инна Ковенько
18 июня 2026, 10:36
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Оккупанты усиливают давление в районе Орехова и Гуляйполя, но не могут достичь поставленных целей.
Враг активизировался на юге
Враг активизировался на юге / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, Силы обороны Юга

Главное:

  • Оккупационные войска РФ возобновили свою активность на юге
  • В частности, РФ вновь пыталась штурмовать Малую Токмачку
  • Украинские военные отразили штурм и нанесли россиянам потери

На юге Украины за последние сутки российские оккупационные войска заметно активизировались.

Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

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По его словам, враг пытался атаковать Малую Токмачку, задействовав подразделения с использованием легкой техники. В частности, было задействовано пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни военнослужащих. Штурм одновременно велся на нескольких позициях, что, по словам пресс-секретаря, случается нечасто. Он уточнил, что российские силы понесли потери и не добились никакого успеха.

Волошин отметил, что такая активность свидетельствует о накоплении противником живой силы с целью выполнения задачи российского командования — приблизиться к Орехову.

"Сейчас у некоторых подразделений россиян снова сгорают сроки. Они должны были до 15 июня выйти на определенные рубежи. Например, на Гуляйпольском направлении, это в 36-й армии — это Барвиновка, Любицкое, они должны были выйти на этот рубеж, овладеть Воздвижковкой. Они должны выйти на рубеж по реке Верхняя Терса до конца июня, но у них это не получается. На некоторых участках фронта будут вводиться дополнительные штурмовые подразделения, дополнительные силы. Поэтому в ближайшие дни отдельные участки фронта будут и дальше активизироваться", — подчеркнул Волошин.

Что происходит на юге

По данным Сил обороны, на Гуляйпольском направлении за сутки зафиксировано 32 боевых столкновения. Самый горячий участок фронта — район Доброполья. В частности, возле Воздвижевки и Доброполья произошло 9 боевых столкновений. Также активные бои продолжаются в районе Цветкового, где зафиксировано еще 7 столкновений.

Оккупанты не прекращают и удары КАБами. За прошедшие сутки зафиксировано 27 авиаударов с применением сотен управляемых авиабомб. Чаще всего под обстрелами оказывались Комишуваха, Воздвижовка и Рождественка. В течение нескольких дней также фиксируются удары по Омельнику.

Несмотря на это, враг ни на метр не продвинулся к Комишувахе, однако значительно усилил свою огневую активность, добавил пресс-секретарь.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на Херсонском направлении

На Херсонском направлении, по словам Волошина, россияне сократили количество артиллерийских обстрелов, однако увеличили применение дронов-камикадзе. "Сегодня мы фиксируем ежедневно по 650 ударов дронами, из которых каждый третий — это дрон авиационного типа", — сообщил он.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

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О личности: Владислав Волошин

Владислав Волошин — пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошёл в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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