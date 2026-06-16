РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

Реальная ситуация кардинально отличается от фантазий Кремля.

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Ситуация в Константиновке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Российские заявления об успехах под Константиновкой преувеличены

ВСУ оказывают гораздо более сильное сопротивление, чем ожидал враг

Кремль пытается оказать давление на Украину и Запад

Тактическая ситуация в Константиновке Донецкой области ухудшается, однако страна-агрессор Россия существенно преувеличивает свои успехи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки в настоящее время находится от 100 до 250 российских военнослужащих, а сообщения российских пабликов о 250–300 солдатах в центре города являются преувеличенными.

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Аналитики подчеркивают, что оккупанты используют тактику инфильтрации, которую они ранее практиковали во время захвата Покровска. Однако сейчас Силы обороны оказывают гораздо более мощное сопротивление.

В ISW добавляют, что Минобороны РФ и коллаборационист Денис Пушилин заявляют, что Украина якобы готовится к "неизбежной" потере не только Константиновки, но и Дружковки, Краматорска и всей Славянско-Краматорской агломерации.

"Они продвигают нарратив, что взятие Константиновки автоматически открывает ворота к быстрому падению всего укрепленного оборонительного района ВСУ, так называемого крепостного пояса", — говорится в отчете.

В то же время аналитики отмечают, что реальная картина кардинально отличается от фантазий Кремля.

По их мнению, российские войска, вероятно, смогут достичь определенных тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, однако быстрый оперативный прорыв "крепостного пояса" маловероятен.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что общая скорость продвижения оккупантов на фронте падает, поэтому пока неизвестно, сможет ли Россия когда-нибудь полностью захватить Донецкую область.

"Нынешняя когнитивная война Кремля вокруг Константиновки направлена на то, чтобы подкрепить ложный миф о том, что украинская оборона вот-вот рухнет. Таким образом Москва пытается запугать Запад и Украину, чтобы заставить их пойти на уступки и согласиться на условия РФ", — подытожили в ISW.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои

Военный обозреватель Иван Тимочко заявлял, что наиболее интенсивные бои в ближайшее время могут развернуться за Константиновку, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

По его словам, на юге Украины российские войска, вероятно, будут пытаться удержать занятые позиции, хотя активность боевых действий там может постепенно снижаться.

"Россияне будут пытаться удержаться там до последнего, даже если у них будет отрезана логистика. За все время полномасштабной войны с противником мы видели, что он стремился держаться ценой любых жертв там, где другие армии просто сочли бы нецелесообразным находиться", — подчеркнул он.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российское командование поставило своим подразделениям задачу максимально приблизиться к Запорожью до конца лета. Для этого оккупационные войска одновременно активизировали штурмовые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что возможный отход российских войск с Кинбурнской косы, о котором сообщали украинские партизаны движения "Атеш", может стать важным тактическим и информационным успехом для Украины.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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