Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

Мария Николишин
16 июня 2026, 11:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Реальная ситуация кардинально отличается от фантазий Кремля.
РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва
Ситуация в Константиновке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Российские заявления об успехах под Константиновкой преувеличены
  • ВСУ оказывают гораздо более сильное сопротивление, чем ожидал враг
  • Кремль пытается оказать давление на Украину и Запад

Тактическая ситуация в Константиновке Донецкой области ухудшается, однако страна-агрессор Россия существенно преувеличивает свои успехи. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по данным украинских военных и официальных лиц, в центре Константиновки в настоящее время находится от 100 до 250 российских военнослужащих, а сообщения российских пабликов о 250–300 солдатах в центре города являются преувеличенными.

видео дня

Аналитики подчеркивают, что оккупанты используют тактику инфильтрации, которую они ранее практиковали во время захвата Покровска. Однако сейчас Силы обороны оказывают гораздо более мощное сопротивление.

В ISW добавляют, что Минобороны РФ и коллаборационист Денис Пушилин заявляют, что Украина якобы готовится к "неизбежной" потере не только Константиновки, но и Дружковки, Краматорска и всей Славянско-Краматорской агломерации.

"Они продвигают нарратив, что взятие Константиновки автоматически открывает ворота к быстрому падению всего укрепленного оборонительного района ВСУ, так называемого крепостного пояса", — говорится в отчете.

В то же время аналитики отмечают, что реальная картина кардинально отличается от фантазий Кремля.

По их мнению, российские войска, вероятно, смогут достичь определенных тактических успехов в Константиновке летом 2026 года, однако быстрый оперативный прорыв "крепостного пояса" маловероятен.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что общая скорость продвижения оккупантов на фронте падает, поэтому пока неизвестно, сможет ли Россия когда-нибудь полностью захватить Донецкую область.

"Нынешняя когнитивная война Кремля вокруг Константиновки направлена на то, чтобы подкрепить ложный миф о том, что украинская оборона вот-вот рухнет. Таким образом Москва пытается запугать Запад и Украину, чтобы заставить их пойти на уступки и согласиться на условия РФ", — подытожили в ISW.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои

Военный обозреватель Иван Тимочко заявлял, что наиболее интенсивные бои в ближайшее время могут развернуться за Константиновку, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

По его словам, на юге Украины российские войска, вероятно, будут пытаться удержать занятые позиции, хотя активность боевых действий там может постепенно снижаться.

"Россияне будут пытаться удержаться там до последнего, даже если у них будет отрезана логистика. За все время полномасштабной войны с противником мы видели, что он стремился держаться ценой любых жертв там, где другие армии просто сочли бы нецелесообразным находиться", — подчеркнул он.

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что российское командование поставило своим подразделениям задачу максимально приблизиться к Запорожью до конца лета. Для этого оккупационные войска одновременно активизировали штурмовые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что возможный отход российских войск с Кинбурнской косы, о котором сообщали украинские партизаны движения "Атеш", может стать важным тактическим и информационным успехом для Украины.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

10:20Война
В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

08:57Война
Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

08:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Китайский гороскоп на сегодня, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на сегодня, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Последние новости

11:48

Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой

11:34

Умерла на руках у матери: от чего скончалась турецкая актриса

11:18

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

11:18

"Мама и папа любят тебя": Харлан родила и показала первое фото ребенка

11:07

Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
11:04

Подлодка СССР, которую боялся Запад, долгие годы скрывала свои секретыВидео

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальшеФото

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

Реклама
09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

08:10

"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киевумнение

08:03

О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблемемнение

07:51

На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

07:05

Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

06:00

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

05:16

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

04:45

Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

Реклама
04:22

Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

03:34

Рождены, чтобы побеждать: какие три знака зодиака созданы для большого успеха

03:01

Обладают особой аурой: какие даты рождения притягивают и успокаивают

02:32

Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способовВидео

02:05

Суперкомпьютер предсказал победителя: кто выиграет ЧМ-2026

01:45

"Рекордный курс доллара": раскрыта главная причина ослабления гривны

00:08

РФ планировала сжечь Лавру: неожиданные детали массированного удара по Киеву

15 июня, понедельник
23:58

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

23:17

Как за минуту сохранить спелые бананы: о простом трюке знают единицыВидео

22:57

Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне против Украины – что сказал

22:21

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войныВидео

22:04

Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

21:57

Почему женщине нельзя носить вещи мужа: скрытая угроза для брака

21:27

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:14

Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

21:11

"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

21:09

Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел КремляВидео

21:08

Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизниВидео

20:55

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

Реклама
20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять