Россияне начали отступление на фронте: названы причины и последствия для Украины

О чем сказал Иван Ступак:
- Российские войска отступили вглубь косы для улучшения логистики
- Полный уход РФ с плацдарма обезопасит Херсонскую область от обстрелов
- Потеря позиций врагом облегчит использование украинских БПЛА
Возможный уход российских войск с Кинбурнской косы, о котором сообщали украинские партизаны движения "Атеш", может стать важным тактическим и информационным успехом для Украины. В случае подтверждения этой информации россияне потеряют контроль над рекой Днепр. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии УНИАН.
Ступак отметил, что Кинбурнская коса является крайне сложным участком для удержания обороны из-за проблем с обеспечением войск. По его словам, как российским, так и украинским силам было бы непросто поддерживать там постоянное военное присутствие из-за логистических трудностей.
В то же время он уточнил, что пока речь не идет о полном выходе российских войск с Кинбурнской косы. По предварительной информации, они лишь отступили на несколько километров вглубь своих позиций, чтобы упростить поставки топлива, медикаментов и боеприпасов.
Эксперт подчеркнул, что только со временем можно будет оценить реальные масштабы этого отхода.
"Если они полностью вышли, то таким образом мы немного обезопасим Николаевскую область, Херсонскую — еще больше, возможно, будет меньше хаотичных обстрелов из этих мест. И минимизируем потери для нашего трафика через реку Днепр. То есть будет проще там проходить", — рассказал он.
По его словам, если информация об отступлении российских оккупационных войск подтвердится, то Россия потеряет часть контроля над акваторией Днепра и возможность вести обстрелы с этой территории.
По его мнению, уменьшение российского присутствия также облегчит использование Украиной надводных беспилотников, ведь Кинбурнская коса является украинской территорией, а сокращение сил противника уменьшит его возможности влиять на ситуацию в этом районе.
Ступак также предположил, что Кинбурнская коса может стать первым случаем в этом году, когда российские войска будут вынуждены покинуть важный плацдарм из-за логистических проблем, а не в результате непосредственного штурма украинских Сил обороны.
Военный эксперт делает вывод, что такое развитие событий будет иметь не только военное, но и информационное значение, поскольку может стать примером потери Россией территорий в 2026 году и усилить аргументы в пользу необходимости переговоров.
"И в медиа это будет бить по российским пользователям: вы видите, вы отступаете, в 22-м отступали, потом не отступали, а сейчас теряете. Это означает, что вы становитесь слабее. Этим нужно обязательно пользоваться", — подытожил эксперт.
Вывод войск РФ с Кинбурнской косы — позиция аналитиков
Как писал Главред, по данным аналитиков американского Института изучения войны, военное командование России приняло решение о выводе части своих сил с Кинбурнской косы в Николаевской области.
Причиной этого называют успешные удары Сил обороны Украины средней дальности по российским логистическим маршрутам на временно оккупированных территориях.
Как сообщает агент движения сопротивления "Атеш" в штабе российской группировки войск "Днепр", подразделения 337-го российского воздушно-десантного полка покидают позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы из-за фактического срыва поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.
По данным источников, российские войска на этом участке не смогли эффективно противостоять украинским ударам дронов и понесли значительные потери, что и стало одной из причин передислокации.
Также отмечается, что те подразделения, которые остались на Кинбурнской косе, находятся в истощенном состоянии из-за отсутствия стабильного снабжения и фактически утратили боеспособность.
В то же время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин не подтвердил и не опроверг информацию о выводе части российских сил, отметив лишь, что украинские военные продолжают операции по установлению огневого контроля над российскими наземными путями снабжения в Херсонской области.
"Расширение Украиной ударной кампании средней дальности против российских НЛК на оккупированном юге и востоке Украины, похоже, порождает последствия на поле боя, которые, вероятно, будут усиливаться в ближайшее время", — говорится в отчете ISW.
Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте
Военный эксперт Константин Машовец прогнозирует обострение ситуации в Донецкой области, где ВСУ могут потерять важный город в июне. Он отмечает, что контроль над Константиновкой позволит врагу улучшить логистику для дальнейших операций. Ситуация остается напряженной и требует пристального внимания.
Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о планировании активных действий на фронте с целью укрепления позиций Украины. Враг продолжает интенсивно концентрировать силы, что требует тщательной координации и обеспечения войск необходимыми ресурсами. Сырский подчеркнул приоритет сохранения жизни украинских воинов.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне выводят часть подразделений с Кинбурнской косы из-за нарушения линий снабжения и успешных ударов ВСУ. Этот отход стал следствием усиления украинской кампании средней дальности, которая сдерживает врага и ослабляет его позиции. Как ранее сообщал Главред, такая тактика может иметь решающее значение в дальнейшем развитии событий.
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О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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