Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

Главнокомандующий обсудил с командирами дальнейшие действия Украины.

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Сирский принял важные решения / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, t.me/osirskiy

Что сообщил Сырский:

Оккупанты продолжают атаковать в Южной оперативной зоне

Ситуация на фронте остается динамичной

Украинские военные планируют активные действия против врага

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной оперативной зоны.

Об этом он сообщил в Telegram. По словам генерала, армия страны-агрессора России продолжает наращивать усилия. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих.

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"Еще примерно такое же количество враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины", — добавил он.

Вместе с командирами и командующим группировкой десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом Сырский обсудил текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги по укреплению наших позиций.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

"Поддержал инициативы командиров относительно активных действий на определенных направлениях. Принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами. Отдельно подчеркнул: главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских воинов", — подчеркнул главнокомандующий.

Кроме того, у генерала состоялся разговор с командующим группировкой Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди о наращивании потенциала по поражению противника, в частности на оперативной глубине.

Какова цель усиления наступления армии РФ

Главред писал, что, по словам военнослужащего с позывным "Аякс", с начала весны российская армия усилила наступательные действия на Александровском направлении. Оккупационные силы продолжают концентрировать личный состав на ранее занятых позициях и предпринимают попытки продвинуться вглубь украинской обороны.

Для этого противник все чаще использует небольшие пехотные группы, рассчитывая на скрытность и мобильность. Российские подразделения изменили тактику и действуют небольшими группами, а иногда даже по одному или по двое. Такие группы пытаются незаметно пересекать открытые участки местности или продвигаться вдоль лесополос и насаждений.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что в мае российские войска смогли захватить лишь 14 квадратных километров украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают усиливать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону своего влияния вокруг города и создавая предпосылки для дальнейших попыток продвижения в его пределы.

Накануне стало известно, что война в Украине переходит в принципиально новую фазу. Впервые за долгое время абстрактное преимущество материализуется в реальную динамику на линии соприкосновения.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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