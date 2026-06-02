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Россия застряла в стратегическом тупике: что на самом деле происходит на фронте

Руслан Иваненко
2 июня 2026, 23:19
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Украинские подразделения адаптируют боевые действия к новым условиям на фронте и повышают эффективность взаимодействия.
Война, ВСУ, фронт, армия рф
Украинские войска постепенно меняют соотношение сил в свою пользу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Википедия

Кратко:

  • Украина усилила координацию и корпусную систему
  • Россия истощает ресурсы и переходит к малым группам
  • Логистика РФ испытывает системные проблемы из-за дронов

Война в Украине переходит в принципиально новую фазу. Впервые за долгое время абстрактное преимущество материализуется в реальную динамику на линии соприкосновения. Несмотря на традиционное летнее обострение, давление на украинские позиции ослабевает, а наступательный импульс армии РФ, который она удерживала с 2023 года, заметно иссякает.

Киев получил реальные предпосылки для того, чтобы заставить Москву согласиться на прекращение огня, сообщает Foreign Affairs.

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Реформы ВСУ: новые корпуса и логистический террор

Причиной изменений на поле боя стало преодоление внутреннего кризиса в ВСУ. Создание новых армейских корпусов в 2025 году позволило улучшить координацию бригад, повысить качество подготовки и отойти от шаблонов в обучении командиров. Это обеспечило проведение ротаций без потери боеспособности и позволило провести успешные локальные контрнаступления под Купянском и Гуляйполем.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Силы обороны Украины продемонстрировали качественно новое взаимодействие пехоты, артиллерии, бронетехники и БПЛА. Важным инструментом стали дроны средней дальности (кампания middle-strike), которые системно уничтожают логистику врага на глубине до 100 км. Как следствие, в начале 2026 года в украинских частях впервые зафиксирован чистый положительный приток личного состава.

Эффективность ударов по тылам подтверждают и в Институте изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на данные украинских военных из Третьего армейского корпуса, которые заявили, что:

"Силы обороны достигли огневого контроля с помощью дронов над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой".

В ISW добавляют:

"Украинские войска значительно активизировали свою ударную кампанию средней дальности по российским НЛК [наземным линиям связи] на всем театре военных действий в течение последних нескольких месяцев, что приводит к каскадным последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян.

Эти удары создавали проблемы с логистикой для российских войск по всему югу Украины в течение последних недель, а теперь также влияют на российскую логистику в оккупированной Луганской области".

Более того, география применения украинских беспилотников расширилась — недавно под ударом оказался пограничный контрольно-пропускной пункт "Изварино", расположенный более чем в 205 км от позиций ВСУ.

Рекордный провал оккупантов: потери и штурмы "в одиночку"

Стратегия РФ, основанная на численности и массированных артобстрелах в 2024–2025 годах, зашла в тупик. По данным аналитической группы DeepState, в мае российская армия смогла захватить лишь 14 кв. км украинских территорий.

Это самый низкий показатель за последние три года, из-за чего прирост оккупированных земель для РФ впервые после украинского контрнаступления 2023 года стал отрицательным.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Аналитики DeepState отмечают:

"[Россияне] полностью провалили май — худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023-го, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта".

При этом интенсивность вражеских штурмов в мае выросла на 37,5% (более 7 тысяч атак), однако они заканчивались разгромом из-за смены тактики оккупантов.

"Нам постоянно предоставляют видео, где (враги — ред.) проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 [российский оккупант] штурмует в одиночку. Но пока он дойдет, по нему прилетит все", — констатируют в DeepState.

Динамика оккупации
Динамика оккупации / Фото: DeepState

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснил, что катастрофические потери РФ связаны с дефицитом тяжелой техники и ставкой исключительно на живую силу:

"Потери россиян в битве за Бахмут по сравнению с нынешними были просто "детским садом". Хотя тогда действительно была огромная "мясорубка", и российские оккупанты сами были шокированы уровнем своих потерь. Но все равно это был "детский сад". Сейчас ежедневно они стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное".

Эксперт добавил, что из-за отсутствия эвакуации малых тактических групп соотношение убитых к раненым в армии РФ в настоящее время составляет 3:1. По его словам:

"Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь – огромный. Если малую тактическую группу раскрывают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "трисоти" превращаются в "двосоти". И поэтому — минимальное продвижение и огромные потери".

"Бронетехника у России еще есть, но она настолько дефицитна, что россияне не могут себе позволить использовать ее так, как в 2023–2025 годах. Поэтому Россия воюет исключительно человеческим ресурсом, а это не тот ресурс, который без адаптации к новым условиям позволяет эффективно воевать", — подытожил Коваленко.

Ситуация на направлениях

Несмотря на колоссальное истощение, Россия удерживает на фронте более 600 тысяч военных. На Александровском направлении оккупанты активизировались и пытаются действовать максимально скрытно.

Украинский военнослужащий с позывным "Аякс" рассказал в комментарии для"Суспільного", что враг адаптируется к условиям доминирования беспилотников:

"Уже есть даже случаи, когда они идут по одному… преодолевают по 500 метров… То есть сейчас они снова активизировались, накопили у себя личный состав. Такое впечатление, что он у них не заканчивается".

Военный отметил, что россияне стали лучше ориентироваться в бою и пытаются активно сбивать украинские FPV-дроны, поскольку уровень страха перед гибелью у них снизился.

По информации источников издания РБК-Украина, планы Кремля на лето остаются неизменными — оккупация всей Донецкой области. Однако сроки выполнения приказов Путина снова сдвигаются:

"Цели россиян на лето остаются неизменными — это полный захват Донецкой области, в частности Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Сначала Путину обещали это до конца лета, но последние обещания у них снова как будто переносятся — уже до конца года", — сообщает источник.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Сейчас самая сложная ситуация фиксируется под Константиновкой, где ВСУ вынуждены постепенно отходить, а перспективы для города аналитики оценивают как неблагоприятные. Кроме того, сохраняется угроза для Запорожья, Харькова и Сумщины.

Из-за острой нехватки живой силы Кремль готовит новую волну мобилизации как минимум на 100 тысяч человек и рассматривает сценарии привлечения белорусских военных или открытия нового фронта в Черниговской области (на подготовку которого РФ понадобится как минимум 3 месяца).

Есть ли угроза наступления на Киев — мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что потенциальное новое наступление российских войск на Киев с территории Беларуси теоретически не исключается, однако его формат будет существенно отличаться от событий 2022 года.

По его мнению, быстрого продвижения к столице, как это было в начале полномасштабного вторжения, уже не будет из-за нехватки у РФ достаточных ресурсов. Он отмечает, что значительная часть российских сил — более 700 тысяч военных — сейчас задействована на других участках фронта, и их переброска на север ослабила бы другие направления.

Также эксперт ставит под сомнение военные возможности Беларуси, отмечая, что часть ее ресурсов уже использовалась Россией ранее, а сама армия не имеет боевого опыта. По его убеждению, белорусские силы вряд ли могут существенно повлиять на ход возможного наступления.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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