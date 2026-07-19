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Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший

Дарья Пшеничник
19 июля 2026, 09:37обновлено 19 июля, 10:17
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По предварительным данным, одна из проводниц получила легкое ранение, в настоящее время ей оказывают медицинскую помощь.

Дрон РФ ударил по пассажирскому поезду в Запорожье: поднялся пожар, есть пострадавший
Россияне обстреляли пассажирский поезд в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: УЗ

Главное из новости:

видео дня
  • Вражеский дрон атаковал пассажирский поезд в Запорожской области
  • Своевременная эвакуация спасла жизни пассажиров
  • Обстрелы повредили более 50 домов в городе

Российские войска совершили очередной теракт против гражданского населения, атаковав беспилотником пассажирский поезд в Запорожской области. Благодаря четким и оперативным действиям железнодорожников трагедии удалось избежать, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Оперативная эвакуация и состояние пострадавших

Трагических последствий удалось избежать благодаря бдительности мониторинговой группы компании, которая вовремя сориентировалась в ситуации и дала команду на срочную эвакуацию пассажиров.

По предварительной информации, легкие травмы получила одна из проводниц. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Пассажиров атакованного рейса оперативно доставляют в Запорожье автобусными маршрутами, организованными в сотрудничестве с областной военной администрацией.

"Безопасность пассажиров и сотрудников железной дороги остается приоритетом, поэтому движение поездов в регионе будет находиться под максимальным контролем наших мониторинговых групп", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В связи с ситуацией с безопасностью возможны изменения в логистике (организация трансферов на автобусах или пригородных электричках в/из Запорожья). Пассажиров призывают внимательно следить за персональными уведомлениями в приложении "Укрзализныци".

Массированные удары по Запорожью: разрушения в частном секторе

Атака на поезд произошла на фоне обстрелов самого областного центра. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате вражеских ударов, продолжавшихся в течение прошлых суток и этой ночи, значительные разрушения понес жилой сектор города.

Под ударом оказались три района Запорожья: Шевченковский, Днепровский и Александровский. Всего вражеские удары повредили 51 частный дом и разрушили одно нежилое помещение.

В зданиях выбиты стекла и двери, разрушены крыши, а в некоторых домах частично разрушены стены. В настоящее время коммунальные и спасательные службы работают в усиленном режиме. По состоянию на утро в 30 домах окна уже успели закрыть подручными материалами, ликвидация последствий обстрелов продолжается.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

Возможно расширение ударов РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска работают над увеличением дальности использования FPV-дронов, что потенциально может позволить применять их не только в районах непосредственного ведения боевых действий.

По его словам, развитие таких технологий создает дополнительные риски для городов, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта. Среди возможных целей он назвал Киев, Днепр и другие крупные населенные пункты.

Эксперт отметил, что при наличии специальных средств управления и ретрансляции беспилотники могут преодолевать значительные расстояния.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV еще отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - говорит он.

При этом Жданов подчеркнул, что для массового применения подобных комплексов необходимы не только технические возможности, но и масштабное производство дронов, а также подготовка большого количества специалистов для их управления.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее "Главред" сообщал, что оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Одессы. Повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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