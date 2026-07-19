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Ночной разгром логистики РФ: ВСУ подбили два танкера, плавучий кран и ЗРК "Бук"

Дарья Пшеничник
19 июля 2026, 11:04
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По данным военных, были поражены два российских танкера в акватории Чёрного моря, а также плавучий кран в Азовском море.
БпЛА, взрыв
Удары по логистике РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Силы обороны потопили два российских танкера
  • Поражены вражеский ЗРК "Бук" и мост
  • ВСУ уничтожили плавучий кран в Азовском море

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В ночь на 19 июля украинские военные провели масштабную и скоординированную операцию, нанеся серию точечных ударов по ключевым военным и военно-экономическим объектам российских оккупантов. Главной целью этой ночью стала морская и сухопутная логистика врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по морским артериям: минус танкеры и спецтехника

Украинским силам удалось успешно поразить три гражданских судна, которые Россия поставила на службу своей армии:

  • Два российских танкера в акватории Черного моря. По данным разведки, эти суда оккупанты использовали для перевозки нефти, нефтепродуктов и топлива непосредственно для нужд оккупационного контингента.
  • Плавучий кран в Азовском море. Этот объект играл важную роль в обеспечении портовых работ, обеспечивая погрузку и разгрузку военных грузов и поддерживая жизнеспособность всей морской логистики РФ.

Потери оккупантов на суше: ПВО и стратегический мост

Параллельно с морскими ударами Силы обороны нанесли удары по наземным целям в Запорожской и Донецкой областях:

  • В Запорожской области (вблизи населенного пункта Зеленополье) был точно поражен зенитный ракетный комплекс "Бук", что ослабит противовоздушную оборону захватчиков на этом направлении.
  • В Донецкой области (в районе Новоекономического) под удар попал автомобильный мост. Указанный объект враг активно использовал для переброски техники и доставки живой силы на линию фронта.

Военное руководство подчеркивает, что каждый из этих объектов был законной целью, поскольку непосредственно обеспечивал боеспособность российской армии.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в Генштабе.

Теневой флот России
Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 13 судов российского теневого флота в Черном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. Они расположены более чем в 500 и около 700 километрах от линии фронта.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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