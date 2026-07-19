Ночной разгром логистики РФ: ВСУ подбили два танкера, плавучий кран и ЗРК "Бук"

Главное из новости:
- Силы обороны потопили два российских танкера
- Поражены вражеский ЗРК "Бук" и мост
- ВСУ уничтожили плавучий кран в Азовском море
В ночь на 19 июля украинские военные провели масштабную и скоординированную операцию, нанеся серию точечных ударов по ключевым военным и военно-экономическим объектам российских оккупантов. Главной целью этой ночью стала морская и сухопутная логистика врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удар по морским артериям: минус танкеры и спецтехника
Украинским силам удалось успешно поразить три гражданских судна, которые Россия поставила на службу своей армии:
- Два российских танкера в акватории Черного моря. По данным разведки, эти суда оккупанты использовали для перевозки нефти, нефтепродуктов и топлива непосредственно для нужд оккупационного контингента.
- Плавучий кран в Азовском море. Этот объект играл важную роль в обеспечении портовых работ, обеспечивая погрузку и разгрузку военных грузов и поддерживая жизнеспособность всей морской логистики РФ.
Потери оккупантов на суше: ПВО и стратегический мост
Параллельно с морскими ударами Силы обороны нанесли удары по наземным целям в Запорожской и Донецкой областях:
- В Запорожской области (вблизи населенного пункта Зеленополье) был точно поражен зенитный ракетный комплекс "Бук", что ослабит противовоздушную оборону захватчиков на этом направлении.
- В Донецкой области (в районе Новоекономического) под удар попал автомобильный мост. Указанный объект враг активно использовал для переброски техники и доставки живой силы на линию фронта.
Военное руководство подчеркивает, что каждый из этих объектов был законной целью, поскольку непосредственно обеспечивал боеспособность российской армии.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в Генштабе.
Удары по объектам РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 13 судов российского теневого флота в Черном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.
Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. Они расположены более чем в 500 и около 700 километрах от линии фронта.
Вас может заинтересовать:
- Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT
- В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли в список
- Есть погибшие и раненые: Россия атаковала корабль вблизи Одессы, что известно
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред