Почему 20 июля нельзя откладывать важные дела: какой церковный праздник

Считалось, что добрые поступки 20 июля возвращаются сторицей, а конфликты могут надолго нарушить мир и согласие в семье.

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Какой церковный праздник 20 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 20 июля

Что можно делать 20 июля

Что нельзя делать 20 июля

В понедельник, 20 июля, по новому календарю православные верующие чтят память святого пророка Илии - одного из самых почитаемых пророков Ветхого Завета. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 июля

Илия вошел в историю как пример непоколебимой веры, духовной стойкости и беззаветного служения Богу. В христианской традиции пророка Илию считают покровителем земледельцев, защитником от природных стихий и символом силы духа.

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В этот день верующие посещают богослужения и обращаются в молитвах с просьбами о здоровье родных, мире и согласии в семье, благополучии, защите дома и хорошем урожае. Также у пророка Илии просят мудрости, терпения и помощи в преодолении жизненных трудностей.

Согласно народным традициям, праздник следует провести в спокойствии и добрых делах. Наши предки верили, что в этот день нельзя поддаваться злости, вступать в конфликты или желать кому-либо плохого. Напротив, было принято проявлять милосердие, поддерживать близких и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Чего нельзя делать 20 июля

Согласно народным традициям в этот день не рекомендуется:

ссориться с родными и близкими;

оскорблять людей словами или поступками;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

завидовать чужим успехам;

желать кому-то зла;

лениться и откладывать важные дела;

поддаваться гневу и принимать важные решения под влиянием эмоций.

Считалось, что добрые поступки в этот день возвращаются сторицей, а конфликты могут надолго нарушить мир и согласие в семье.

Что можно делать 20 июля

Этот день лучше посвятить молитве, добрым делам и заботе о близких. Хорошей традицией считалось помочь тому, кто оказался в затруднительном положении, помириться после недоразумений или попросить прощения.

Также можно работать, заниматься домашними делами, ухаживать за садом или огородом, планировать будущие дела и проводить время с семьей.

Народные приметы на 20 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день:

гром предвещает дождливую погоду;

ясный и теплый день обещает хороший урожай;

много утренней росы - к солнечной погоде;

пчелы активно летают - в ближайшие дни будет тепло;

сильный ветер предвещает смену погоды.

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