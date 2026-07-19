Почему 20 июля нельзя откладывать важные дела: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 20 июля
- Что можно делать 20 июля
- Что нельзя делать 20 июля
В понедельник, 20 июля, по новому календарю православные верующие чтят память святого пророка Илии - одного из самых почитаемых пророков Ветхого Завета. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 20 июля
Илия вошел в историю как пример непоколебимой веры, духовной стойкости и беззаветного служения Богу. В христианской традиции пророка Илию считают покровителем земледельцев, защитником от природных стихий и символом силы духа.
В этот день верующие посещают богослужения и обращаются в молитвах с просьбами о здоровье родных, мире и согласии в семье, благополучии, защите дома и хорошем урожае. Также у пророка Илии просят мудрости, терпения и помощи в преодолении жизненных трудностей.
Согласно народным традициям, праздник следует провести в спокойствии и добрых делах. Наши предки верили, что в этот день нельзя поддаваться злости, вступать в конфликты или желать кому-либо плохого. Напротив, было принято проявлять милосердие, поддерживать близких и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Чего нельзя делать 20 июля
Согласно народным традициям в этот день не рекомендуется:
- ссориться с родными и близкими;
- оскорблять людей словами или поступками;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- завидовать чужим успехам;
- желать кому-то зла;
- лениться и откладывать важные дела;
- поддаваться гневу и принимать важные решения под влиянием эмоций.
Считалось, что добрые поступки в этот день возвращаются сторицей, а конфликты могут надолго нарушить мир и согласие в семье.
Что можно делать 20 июля
Этот день лучше посвятить молитве, добрым делам и заботе о близких. Хорошей традицией считалось помочь тому, кто оказался в затруднительном положении, помириться после недоразумений или попросить прощения.
Также можно работать, заниматься домашними делами, ухаживать за садом или огородом, планировать будущие дела и проводить время с семьей.
Народные приметы на 20 июля
Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день:
- гром предвещает дождливую погоду;
- ясный и теплый день обещает хороший урожай;
- много утренней росы - к солнечной погоде;
- пчелы активно летают - в ближайшие дни будет тепло;
- сильный ветер предвещает смену погоды.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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