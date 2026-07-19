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Почему 20 июля нельзя откладывать важные дела: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
19 июля 2026, 15:55
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Считалось, что добрые поступки 20 июля возвращаются сторицей, а конфликты могут надолго нарушить мир и согласие в семье.
Какой церковный праздник 20 июля
Какой церковный праздник 20 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 20 июля
  • Что можно делать 20 июля
  • Что нельзя делать 20 июля

В понедельник, 20 июля, по новому календарю православные верующие чтят память святого пророка Илии - одного из самых почитаемых пророков Ветхого Завета. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 июля

Илия вошел в историю как пример непоколебимой веры, духовной стойкости и беззаветного служения Богу. В христианской традиции пророка Илию считают покровителем земледельцев, защитником от природных стихий и символом силы духа.

видео дня

В этот день верующие посещают богослужения и обращаются в молитвах с просьбами о здоровье родных, мире и согласии в семье, благополучии, защите дома и хорошем урожае. Также у пророка Илии просят мудрости, терпения и помощи в преодолении жизненных трудностей.

Согласно народным традициям, праздник следует провести в спокойствии и добрых делах. Наши предки верили, что в этот день нельзя поддаваться злости, вступать в конфликты или желать кому-либо плохого. Напротив, было принято проявлять милосердие, поддерживать близких и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Чего нельзя делать 20 июля

Согласно народным традициям в этот день не рекомендуется:

  • ссориться с родными и близкими;
  • оскорблять людей словами или поступками;
  • отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • завидовать чужим успехам;
  • желать кому-то зла;
  • лениться и откладывать важные дела;
  • поддаваться гневу и принимать важные решения под влиянием эмоций.

Считалось, что добрые поступки в этот день возвращаются сторицей, а конфликты могут надолго нарушить мир и согласие в семье.

Что можно делать 20 июля

Этот день лучше посвятить молитве, добрым делам и заботе о близких. Хорошей традицией считалось помочь тому, кто оказался в затруднительном положении, помириться после недоразумений или попросить прощения.

Также можно работать, заниматься домашними делами, ухаживать за садом или огородом, планировать будущие дела и проводить время с семьей.

Народные приметы на 20 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день:

  • гром предвещает дождливую погоду;
  • ясный и теплый день обещает хороший урожай;
  • много утренней росы - к солнечной погоде;
  • пчелы активно летают - в ближайшие дни будет тепло;
  • сильный ветер предвещает смену погоды.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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