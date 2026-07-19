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Как носить модную юбку с пайетками: 5 стильных образов с базовыми вещами

Кристина Трохимчук
19 июля 2026, 15:52
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Стилист София Василюк продемонстрировала пять эффектных и очень простых в исполнении идей стилизации юбки с пайетками.
Тенденции лета 2026 года - юбка с пайетками
Тенденции лета 2026 - юбка с пайетками / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, gorbunovaoddi, dyachkovavaleriak

Вы узнаете:

  • Как создать модные летние образы 2026 с юбкой в горошек
  • Как носить юбку в пайетку днем и вечером

Отличным решением для летнего гардероба, которое придаст образу свежести, динамики и модного шика, является короткая юбка в горошек. Главред расскажет о пяти способах стилизации самого горячего тренда лета 2026 года.

Атласный топ для вечернего выхода

Украинская стилистка София Василюк продемонстрировала пять эффектных и очень простых в исполнении идей стилизации юбки с пайетками. Для создания роскошного, но сдержанного образа она предлагает обратить внимание на изящное сочетание текстур. Глянцевый блеск пайеток София Василюк дополняет гладким черным сатиновым топом с высоким воротником-хальтером. Такой крой красиво подчеркивает линию плеч и придает силуэту изящество. Чтобы подчеркнуть вечернюю, но в то же время непринужденную эстетику, эксперт выбирает элегантные черные мюли на невысоких фигурных каблуках и классическую прямоугольную сумку на длинных ручках. Кстати, для максимального комфорта во время длительных прогулок каблуки можно легко заменить на ультрамодные балетки в сетку или в мелкий горошек.

видео дня
Юбка с пайетками - стилизация
Юбка с пайетками - стилизация / скриншот из видео

Расслабленный топ на каждый день

Если вы хотите снизить степень торжественности блестящей юбки и адаптировать её к жаркому дню в городе, лучшим решением станет добавление классического летнего принта. Стилистка смело сочетает акцентный низ с легким топом в тонкую вертикальную полоску с глубоким V-образным вырезом. Такой прием позволяет визуально вытянуть силуэт и сделать образ более непринужденным. Дополняют этот наряд кожаные шлепанцы в тон юбке на плоской подошве. Ярким акцентом, освежающим всю палитру, выступает небольшая кожаная сумка сочного лимонно-желтого цвета.

Юбка с пайетками - с чем носить
Юбка с пайетками - с чем носить / скриншот из видео

Классическая приталенная рубашка

Игра на стыке классики и диско-эстетики всегда даёт безупречный результат. София Василюк демонстрирует, как строгая базовая приталенная рубашка белого цвета с аккуратным воротником и длинными рукавами может заиграть новыми красками в паре с мини-юбкой с пайетками. Заправленная рубашка акцентирует внимание на талии, а белый цвет эффектно подчеркивает загар и оттеняет насыщенный цвет пайеток. Стилистка предлагает два варианта обуви под этот образ: для деловой встречи или свидания - изящные черные босоножки на каблуке с тонкими ремешками, а для повседневных дел - легкие балетки. Идеальным завершением станет объёмная сумка-тоут.

С этим можно носить юбку с пайетками
С этим носить юбку с пайетками / скриншот из видео

Минималистичный базовый лонгслив

Для прохладных летних вечеров или ветреной погоды прекрасно подойдет образ, построенный на максимальном комфорте и простоте. Стилистка предлагает сочетать блестящую мини-юбку с базовым лонгсливом чистого белого цвета. Свободный крой создает современный оверсайз-эффект, который нивелирует излишнюю откровенность длины мини. Чтобы придать образу немного городского шика и подчеркнуть металлический блеск горошка, София Василюк добавляет массивное серебристое колье-цепочку.

Минималистичный образ с юбкой в клетку
Минималистичный образ с юбкой в кружочки / скриншот из видео

Объемная рубашка oversize

Последний, но не менее стильный вариант основан на игре объемов. Стилистка сочетает юбку с бусинками со свободной рубашкой oversize глубокого черного цвета. София Василюк оставляет несколько верхних пуговиц расстегнутыми, создавая легкую линию декольте, а рукава слегка подтягивает вверх для непринужденного эффекта. Передний край рубашки можно небрежно заправить за пояс юбки. В сочетании с лёгкими принтованными балетками и акцентным металлическим ожерельем этот образ выглядит невероятно дорого.

Юбка с пайетками - тренд 2026 года
Юбка с пайетками - тренд 2026 / скриншот из видео

Модные летние образы 2026 - советы стилистки:

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Про источник: София Василюк

София Василюк (SOFI) - украинская персональная и fashion-стилистка, работающая в Киеве. Эксперт специализируется на создании стильных повседневных и праздничных образов, разработке индивидуального гардероба, а также профессионально занимается созданием контента для модных брендов.

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