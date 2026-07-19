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Сливочное масло будет мягким и свежим неделями: раскрыто главное правило

Алексей Тесля
19 июля 2026, 20:30
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В холодильнике масло быстро затвердевает и становится неудобным для использования.
сливочное масло
Можно ли хранить сливочное масло вне холодильника / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Где лучше держать масло, чтобы оно оставалось мягким, но при этом не портилось
  • Хранить масло вне холодильника возможно при соблюдении нескольких условий

Сливочное масло давно стало одним из самых универсальных продуктов на кухне, которое обычно хранят в холодильнике.

Однако у многих возникает одна проблема: где лучше держать масло, чтобы оно оставалось мягким, но при этом не портилось, пишет Express.

видео дня

В холодильнике масло быстро затвердевает и становится неудобным для использования, а при комнатной температуре в жару может потерять форму и начать портиться. Эксперты отмечают, что хранить его вне холодильника возможно, но только при соблюдении нескольких условий.

Прежде всего важно выбирать пастеризованное масло. Непастеризованный продукт нельзя оставлять при комнатной температуре, так как он быстрее становится небезопасным для употребления.

Еще один важный момент - разновидность масла. Для хранения на кухонном столе лучше подходит соленое масло: соль помогает замедлить развитие процессов, которые приводят к порче продукта. Несоленый вариант также можно хранить без холодильника, но он требует более строгого контроля условий.

Большое значение имеет и правильная упаковка. Чтобы масло не впитывало посторонние запахи и не прогоркало под воздействием света, его рекомендуется помещать в плотно закрывающуюся непрозрачную емкость. Лучше всего подойдет специальная масленка с крышкой из материала, который защищает продукт от воздуха и солнечных лучей.

При этом необходимо учитывать температуру в помещении. На прохладной кухне масло может сохранять свежесть около двух-трех недель. Однако если в доме жарко, а температура превышает примерно 21 градус, безопаснее убрать продукт обратно в холодильник.

Чем заменить сливочное масло в блюдах инфографика
/ Главред

Эксперты также напоминают о правилах использования: каждый раз брать масло следует только чистым ножом или другим прибором. Нельзя возвращать в емкость остатки продукта после контакта с хлебом или другой пищей, поскольку это ускоряет его порчу.

Перед употреблением стоит обращать внимание на внешний вид, запах и вкус масла. Если появились неприятный аромат, изменение цвета или сомнения в свежести продукта, лучше не рисковать и заменить его новым.

Смотрите видео - как хранить продукты в холодильнике:

В этом видео автор рассказывает о собственном способе хранения овощей и свежей зелени, благодаря которому продукты дольше сохраняют привлекательный вид и полезные свойства. Она объясняет, что стандартного отделения в холодильнике часто бывает недостаточно, поэтому предпочитает использовать специальные герметичные емкости, которые можно удобно разместить на разных уровнях холодильной камеры.

Перед тем как убрать продукты, автор тщательно промывает их и оставляет немного подсохнуть, чтобы сохранить необходимый уровень влаги и избежать быстрого увядания. После этого зелень и овощи раскладываются по пакетам, которые помещаются внутрь контейнеров.

По словам автора, такой подход помогает значительно продлить свежесть продуктов: зелень дольше остается сочной, сохраняет плотность листьев и не теряет свой первоначальный внешний вид.

Ранее сообщалось о том, что делать, если холодильник плохо морозит. От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Напомним, ранее на Главреде были опубликованы рекомендации о том, что делать, чтобы холодильник держал холод в два раза дольше. Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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