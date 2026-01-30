Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Вы узнаете:
- Сколько держит холодильник без света
- Сколько держит морозильная камера без света
- Что делать с холодильником, если нет света
Во время отключений света холодильник еще некоторое время удерживает холод, но без правильных действий продукты могут испортиться значительно быстрее.
Главред расскажет, сколько именно держится температура в холодильнике и как продлить безопасное хранение еды.
Рекомендуем прочитать наш материал: Опасная привычка: 5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома
Сколько времени холодильник держит холод без света
Как отмечает Твоє місто, холодильник, если дверцу не открывать, сохраняет прохладу примерно 4-6 часов. Морозильная камера работает до двух суток, если полностью заполнена, полупустая - около суток. Модели с системой No Frost имеют преимущество, ведь равномерное распределение холода помогает дольше поддерживать минусовую температуру.
Как сохранить низкую температуру в холодильнике без света
Чтобы максимально продлить время безопасного хранения продуктов, стоит соблюдать несколько правил:
- Не открывайте дверцу без крайней необходимости - каждое лишнее открытие ускоряет нагревание камеры.
- Если холодильник полупустой, заполните его бутылками с замороженной водой.
- Используйте аккумуляторы холода — пластиковые контейнеры с солевым раствором, которые нужно заморозить заранее.
- Самый эффективный вариант — сухой лед. Он не оставляет влаги, но работать с ним следует только в перчатках и хорошо проветриваемом помещении.
- Проверьте уплотнители дверей: если они изношены или пропускают воздух, холод исчезает значительно быстрее.
- Размещайте продукты плотно, но не перекрывайте вентиляционные отверстия. Мясо, рыбу и молочные продукты ставьте ближе к задней стенке или в нижнюю часть камеры - там холод держится дольше.
- После отключения света не ставьте в холодильник теплые блюда или продукты комнатной температуры, ведь это ускоряет нагревание.
После восстановления электричества убедитесь, что компрессор запустился, а температура постепенно снижается. Если из морозилки вытекла вода, камеры следует сразу вытереть, чтобы избежать запахов и плесени.
Если холодильник недоступен, продукты можно сохранить другими способами: молоко прокипятить с щепоткой соды, колбасу или сыр завернуть в ткань, смоченную соленой водой, мясо и рыбу отварить или обработать уксусом. Полезно иметь запас продуктов, не требующих охлаждения: консервы, сухофрукты, сезонные овощи и фрукты.
Читайте также:
- Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ
- Как подогреть еду, когда нет света, за 5 минут: маленькая хитрость с ситом
- Как вскипятить воду без света и газа: 5 действенных способов во время отключений
Об источнике: Твоє місто
"Твоє Місто" — это независимый общественный медиа-хаб Львова, который объединяет городской портал Tvoemisto.tv, онлайн-телевидение, продакшн-студию и общественную организацию "Твоє місто Львів". Издание ежедневно публикует главные новости Львова, аналитику, авторские колонки, проводит стримы и прямые эфиры, а также реализует спецпроекты и социальные инициативы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред