Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Что делать с холодильником, если нет света/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько держит холодильник без света

Сколько держит морозильная камера без света

Что делать с холодильником, если нет света

Во время отключений света холодильник еще некоторое время удерживает холод, но без правильных действий продукты могут испортиться значительно быстрее.

Главред расскажет, сколько именно держится температура в холодильнике и как продлить безопасное хранение еды.

Сколько времени холодильник держит холод без света

Как отмечает Твоє місто, холодильник, если дверцу не открывать, сохраняет прохладу примерно 4-6 часов. Морозильная камера работает до двух суток, если полностью заполнена, полупустая - около суток. Модели с системой No Frost имеют преимущество, ведь равномерное распределение холода помогает дольше поддерживать минусовую температуру.

Как сохранить низкую температуру в холодильнике без света

Чтобы максимально продлить время безопасного хранения продуктов, стоит соблюдать несколько правил:

Не открывайте дверцу без крайней необходимости - каждое лишнее открытие ускоряет нагревание камеры.

Если холодильник полупустой, заполните его бутылками с замороженной водой.

Используйте аккумуляторы холода — пластиковые контейнеры с солевым раствором, которые нужно заморозить заранее.

Самый эффективный вариант — сухой лед. Он не оставляет влаги, но работать с ним следует только в перчатках и хорошо проветриваемом помещении.

Проверьте уплотнители дверей: если они изношены или пропускают воздух, холод исчезает значительно быстрее.

Размещайте продукты плотно, но не перекрывайте вентиляционные отверстия. Мясо, рыбу и молочные продукты ставьте ближе к задней стенке или в нижнюю часть камеры - там холод держится дольше.

После отключения света не ставьте в холодильник теплые блюда или продукты комнатной температуры, ведь это ускоряет нагревание.

После восстановления электричества убедитесь, что компрессор запустился, а температура постепенно снижается. Если из морозилки вытекла вода, камеры следует сразу вытереть, чтобы избежать запахов и плесени.

Если холодильник недоступен, продукты можно сохранить другими способами: молоко прокипятить с щепоткой соды, колбасу или сыр завернуть в ткань, смоченную соленой водой, мясо и рыбу отварить или обработать уксусом. Полезно иметь запас продуктов, не требующих охлаждения: консервы, сухофрукты, сезонные овощи и фрукты.

Об источнике: Твоє місто "Твоє Місто" — это независимый общественный медиа-хаб Львова, который объединяет городской портал Tvoemisto.tv, онлайн-телевидение, продакшн-студию и общественную организацию "Твоє місто Львів". Издание ежедневно публикует главные новости Львова, аналитику, авторские колонки, проводит стримы и прямые эфиры, а также реализует спецпроекты и социальные инициативы.

