Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева удивила выбором страны.

Алла Пугачева больше не живет на Кипре

Алла Пугачева продает виллу на Кипре

Куда она переехала

Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, переехала из Кипра с семьей в Израиль.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, после того, как Кипр стал опасным местом, Примадонна решилась на важный поступок.

Максим Галкин и Алла Пугачева

"Помимо ударов по острову из-за конфликта Израиля и США с Ираном страна подверглась атаке беспилотников – много шума создает находящаяся неподалеку от звездного особняка британская авиабаза "Акротири". Как удалось выяснить журналистам, вилла, где до недавнего времени обитала семья Примадонны, уже выставлена на продажу и доступна для долгосрочной", - написали российские журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин приобрели жилье в Болгарии и, возможно, именно там они будут жить с детьми.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

