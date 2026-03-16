Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, переехала из Кипра с семьей в Израиль.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, после того, как Кипр стал опасным местом, Примадонна решилась на важный поступок.
"Помимо ударов по острову из-за конфликта Израиля и США с Ираном страна подверглась атаке беспилотников – много шума создает находящаяся неподалеку от звездного особняка британская авиабаза "Акротири". Как удалось выяснить журналистам, вилла, где до недавнего времени обитала семья Примадонны, уже выставлена на продажу и доступна для долгосрочной", - написали российские журналисты.
Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин приобрели жилье в Болгарии и, возможно, именно там они будут жить с детьми.
Отметим, как сообщал Главред, певица Вера Брежнева провела время во французском ресторане и засветила кольцо на безымянном пальце. На своей странице в соцсетях артистка показала кадры, на которых намекнула на перемены в личной жизни.
А также актер Вячеслав Хостикоев рассказал в каких он отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.
Вас может заинтересовать:
- "Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали
- "Посмешище": предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене
- "Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
