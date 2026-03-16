Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Элина Чигис
16 марта 2026, 12:28
Алла Пугачева удивила выбором страны.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Алла Пугачева больше не живет на Кипре / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева продает виллу на Кипре
  • Куда она переехала

Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, переехала из Кипра с семьей в Израиль.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, после того, как Кипр стал опасным местом, Примадонна решилась на важный поступок.

видео дня

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Помимо ударов по острову из-за конфликта Израиля и США с Ираном страна подверглась атаке беспилотников – много шума создает находящаяся неподалеку от звездного особняка британская авиабаза "Акротири". Как удалось выяснить журналистам, вилла, где до недавнего времени обитала семья Примадонны, уже выставлена на продажу и доступна для долгосрочной", - написали российские журналисты.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин приобрели жилье в Болгарии и, возможно, именно там они будут жить с детьми.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:44Украина
РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушку

11:00Украина
Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять