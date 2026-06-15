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Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

Марина Иваненко
15 июня 2026, 17:33
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Бутылки с водой на подоконнике, правильное проветривание и защита окон от солнца помогут снизить температуру в квартире — простые способы охлаждения жилья.
Как охладить дом
Как охладить дом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как охладить квартиру без кондиционера во время жары
  • Когда правильно проветривать жилье летом
  • Как защитить комнаты от перегрева солнечными лучами

Когда на улице жара, в квартире становится душно и жарко. Кондиционер спасает лучше всего, но он стоит дорого, да и за электроэнергию потом приходят большие счета. К счастью, есть несколько простых жизненных хитростей, которые помогут сохранить прохладу дома почти бесплатно. Главред расскажет о некоторых из них.

Эти методы не заменят кондиционер полностью, но помогут квартире нагреваться гораздо медленнее. Как пишет сайт startlap.hu, в Италии и Испании люди давно спасаются от жары с помощью обычных бутылок с водой.

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Зачем испанцы и итальянцы ставят бутылки с водой на окна

Вода нагревается очень медленно. Если набрать в пластиковые бутылки холодную воду и выставить их на подоконник, они будут забирать солнечное тепло на себя. Воздух у окна станет немного прохладнее, и комната не так быстро превратится в "аквариум". Это очень просто и не стоит ни копейки.

Ошибка, из-за которой квартира нагревается еще сильнее

Самая большая ошибка — держать окна открытыми целый день. Так вы просто запускаете в дом горячий воздух с улицы.

Открывать окна нужно только тогда, когда на улице прохладнее, чем в доме: рано утром (до восхода солнца); поздно вечером (когда жара уже спала); на всю ночь.

Днем окна нужно плотно закрывать, особенно те, в которые светит солнце.

Видео о том, как сделать кондиционер своими руками, можно посмотреть здесь:

Старый способ охлаждения, который работает и сегодня

Когда вода испаряется, она охлаждает окружающий воздух. Этот способ работает уже сотни лет. Просто смочите простыню или большое полотенце и повесьте его у открытого окна (например, вечером или утром, когда есть легкий ветерок).

Как только полотенце высохнет, его нужно снова намочить. Но не делайте это слишком часто в закрытой комнате, чтобы не вызвать сырость и плесень.

Один простой шаг, который не даст квартире превратиться в сауну

Солнце светит сквозь стекло и работает как обогреватель. Поэтому окна обязательно нужно закрывать, особенно те, что выходят на юг и запад.

Что поможет:

  • плотные жалюзи или ролеты;
  • светлые шторы (светлый цвет лучше отражает солнечные лучи);
  • даже обычная фольга на стекле.

Если закрыть окна от солнца хотя бы на несколько самых жарких часов днем, вечером в комнате будет гораздо комфортнее.

Почему кондиционер может не спасти от жары

Часто летом оказывается, что кондиционер плохо работает, имеет неприятный запах или из него течет вода. Мастера напоминают: перед каждым летним сезоном прибор нужно чистить. Промыть сетки-фильтры можно самостоятельно под краном. Но если техника все равно не охлаждает, лучше вызвать мастера, чтобы он дозаправил кондиционер фреоном и проверил систему.

Если же кондиционера нет, используйте все вместе: закрывайте шторы днем, открывайте окна ночью и ставьте воду на подоконник. Это поможет пережить лето с комфортом.

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Об источнике — Startlap

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