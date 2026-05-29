Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

Марина Иваненко
29 мая 2026, 18:57
В Греции этот способ используют во время жары. Для изготовления домашнего охладителя понадобятся пластиковые бутылки, вода, морозильная камера и вентилятор.
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как охладить комнату без кондиционера
  • Зачем ставить лед возле вентилятора

В летнюю жару все сразу включают кондиционеры. Но они есть не в каждой квартире, да и света "накручивают" очень много. В Греции, где летом бывает до 40 градусов жары, люди давно пользуются одним бесплатным и простым трюком. Главред расскажет о нем подробнее.

Как сообщают на nlc.hu, для этого метода нужны только обычные пластиковые бутылки, вода и морозилка. Наберите в бутылки воду, но не до самого верха, так как пластик может треснуть, и оставьте их на ночь в морозилке. На следующий день вы получите бесплатный мини-охладитель.

Как правильно использовать этот способ

Просто поставить бутылку на стол недостаточно. Лучше всего найти для нее подходящее место. Бутылку нужно поставить возле вентилятора — прямо перед ним или позади него. Вентилятор будет гнать воздух через лед, и в комнате станет намного прохладнее.

Когда лед в бутылке начинает таять, он забирает на себя горячий воздух из комнаты. Эксперты говорят, что рядом с такой бутылкой температура может снизиться на 1–2 градуса.

Плюсы и минусы

Этот трюк не заменит настоящий кондиционер, поэтому не стоит ждать от него чуда. Вот несколько важных советов.

Большую комнату так не охладишь

Способ работает только в маленькой комнате или если поставить вентилятор совсем рядом с собой — возле дивана или рабочего стола.

Лед быстро тает

Прохлада сохранится примерно 2–3 часа, пока лед снова не станет водой. После этого бутылки можно просто положить обратно в морозилку и заморозить повторно. Воду менять не нужно.

Осторожно с водой

Когда лед тает, бутылка снаружи становится мокрой. Обязательно поставьте ее в глубокую тарелку или миску, чтобы вода не попала на мебель или пол.

Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) — это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек — колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиа (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

Слоган сайта — "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

