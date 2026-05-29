Важный успех Сил обороны: есть продвижение в результате контрнаступления

Главное:
- Силы обороны Украины освободили территорию на Днепропетровщине
- Захваченная ранее РФ территория переходит под контроль украинских защитников
Cилы обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки на Александровском направлении в Днепропетровской области.
"Силы обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки, а также проводят зачистки от врага вблизи Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая", - сообщает DeepState.
Подробности наступления Сил обороны
По данным УП, новое наступление Сил обороны на Александровском направлении началось в начале мая.
Оценивать его успешность еще рано, впрочем, собеседники УП подтверждают продвижение, очерченное аналитиками DeepState.
Что говорят в Генштабе ВСУ
Официально в Генштабе не сообщают об операции сил обороны на этом участке фронта.
В то же время, в отчете за последние сутки на карте, опубликованной ведомством, определенная часть территории на этом участке обозначена как находящаяся под контролем украинских защитников, хотя еще несколько дней назад карта DeepState обозначала эти земли как оккупированные россиянами.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.
Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.
Читайте также:
- В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно
- Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта
- Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред