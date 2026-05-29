Важный успех Сил обороны: есть продвижение в результате контрнаступления

Силы обороны Украины освободили территорию, ранее захваченную армией РФ.

Силы обороны наступают на важном направлении

Главное:

Захваченная ранее РФ территория переходит под контроль украинских защитников

Cилы обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки на Александровском направлении в Днепропетровской области.

"Силы обороны Украины освободили территорию вблизи Новоселовки, а также проводят зачистки от врага вблизи Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая", - сообщает DeepState.

/ DeepState

Подробности наступления Сил обороны

По данным УП, новое наступление Сил обороны на Александровском направлении началось в начале мая.

Оценивать его успешность еще рано, впрочем, собеседники УП подтверждают продвижение, очерченное аналитиками DeepState.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Официально в Генштабе не сообщают об операции сил обороны на этом участке фронта.

В то же время, в отчете за последние сутки на карте, опубликованной ведомством, определенная часть территории на этом участке обозначена как находящаяся под контролем украинских защитников, хотя еще несколько дней назад карта DeepState обозначала эти земли как оккупированные россиянами.

/ GeneralStaff

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

