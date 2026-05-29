26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

В Ровно произошла трагедия — 25-летний патрульный полицейский выстрелил в себя прямо на рабочем месте. Инцидент произошел в туалете Управления патрульной полиции Ровенской области.
Предварительно инцидент квалифицируют как самоубийство. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Иванна Лойко в комментарии Суспильному.
"Да, у нас действительно произошло такое событие, к сожалению. Сейчас проводится служебное расследование, и все обстоятельства происшествия устанавливает следствие. Предварительно, это самоубийство. Это произошло в управлении. Это все, что я могу сказать", — сообщила она.
По словам пресс-секретаря, полицейскому было 26 лет.
Позже в патрульной полиции Ровенской области прокомментировали гибель своего сотрудника.
"Сегодня утром, находясь на службе, погиб наш патрульный. По предварительной информации, это произошло в результате огнестрельного ранения в голову, вероятно, самоубийство", — говорится в сообщении.
На месте работают следователи. Правоохранители выясняют все детали и возможные причины.
Об источнике: Национальная полиция Украины
