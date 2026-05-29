Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

Анна Ярославская
29 мая 2026, 09:53
Беспилотники атаковали три крупных региона России. Вспыхнули мощные пожары на НПЗ.
Атака дронов на РФ
Атака дронов на РФ спровоцировала масштабные пожары на НПЗ

Кратко:

  • Массовая атака беспилотников поразила нефтебазы и заводы в РФ
  • На Волгоградском НПЗ "Лукойла" после взрывов начался сильный пожар
  • Оперштаб Кубани подтвердил ночной удар по морскому порту Темрюк

В ночь на 29 мая в разных регионах страны-агрессора РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Громко было в Волгоградской и Ярославской области, а также в Краснодарском крае.

Под удар дронов попал НПЗ и морской порт. Трасса на Москву из Ярославля была заблокирована.

Атака на Волгоград

Взрывы в Волгограде начали звучать около часа ночи. Вероятно, под удар попал НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Это как минимум десятая атака на этот завод за все время полномасштабной войны РФ в Украине.

На предприятии вспыхнул пожар. В Сети публикуют кадры последствий атаки:

Пожар на НПЗ в Волгограде / Фото: t.me/exilenova_plus
Пожар на НПЗ в Волгограде / Фото: t.me/exilenova_plus

Отметим, НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - это один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Пожар на НПЗ в Волгограде / Фото: t.me/exilenova_plus

Российский Telegram-канал Astra сообщил со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, что в Волгоградской области один человек погиб, еще двое - пострадали в результате атаки БПЛА. Возникли пожары на двух предприятиях.

В частности, на заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована.

"В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. На данный момент все возгорания ликвидированы", - сообщил чиновник.

Astra уточняет, что дом на улице Вершинина, 32 в Волгограде, в который, по словам губернатора, попал БПЛА, находится в двух километрах от одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса - АО ФНПЦ „Титан-Баррикады".

Кадр из Волгограда
Кадр из Волгограда / Фото: Supernova+

Взрывы в Ярославле

В Ярославле после ночной атаки БПЛА вспыхнула промышленная зона с топливными объектами. Движение на выезде из города в сторону Москвы на несколько было заблокировано.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Около четырех часов утра губернатор сообщал об атаке БПЛА и последствиях атаки для движения транспорта.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - говорится в сообщении.

Позже Евраев уточнил, что на территории Ярославской области отменен режим беспилотной опасности, а перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в районе выезда из Ярославля по Московскому проспекту и Юго-Западной окружной находится крупная южная промзона города, включая нефтеперерабатывающие и топливные объекты: Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), Ярославская нефтебаза "Спецторг Плюс" на Тормозном шоссе (перевалочная нефтебаза с резервуарным парком более 300 тыс. м³), битумный завод, ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты. Сам Московский проспект фактически ведет к НПЗ и промзоне.

По данным Telegram-канала Supernova+, что после атаки на нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" горят два резервуара.

НПС "Ярославль-3" / Фото: Supernova+

Атака дронов на Краснодарский край

В Краснодарском крае РФ "из-за падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар на территории морского порта в Темрюке, сообщили в оперштабе региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекли 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС России.

НПЗ в России / Инфогравика: Главред

Что говорят в Минобороны России

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что 208 украинских беспилотников были сбиты за ночь над регионами страны-агрессора, аннексированным Крымом и Азовским морем.

"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", — сообщили в ведомстве.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Аналитики Exilenova+ предполагали, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.

Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе. Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота.

28 мая в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 27 мая Силы обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Также под удар попали: программно-аппаратный комплекс средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России, объекты ПВО и командные пункты противника.

Об источнике: Supernova+

Telegram-канал Supernova+ — это канал с аудиторией более 230 тысяч подписчиков.

Публикует новости, видео и сообщения на военную тематику, часто — оперативную информацию о взрывах, ударах, передвижении техники и ситуации на фронте.

Контент подается в формате коротких сообщений, видео с мест событий и пользовательских материалов (есть возможность анонимных отправок).

Канал относится к так называемым мониторинговым/милитарным пабликам — публикует непроверенные или предварительные данные. Информация часто появляется раньше официальных источников.

