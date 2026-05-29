Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 мая 2026, 11:12
В народных представлениях день Исаакия считался опасным для посещения леса - из-за вероятной активности змей.
Какой церковный праздник 30 мая
Какой церковный праздник 30 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 мая
  • Что можно и нельзя делать 30 мая
  • Приметы 30 мая

В субботу, 30 мая, православные верующие чтят память преподобного Исаакия Далматского - святого IV века, известного своей духовной стойкостью, аскетизмом и защитой православной веры во времена богословских споров. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 мая

Исаакий с юных лет посвятил себя монашеской жизни, отказавшись от мирских благ ради молитвы и духовного служения. Позже он стал настоятелем Далматского монастыря в Константинополе, благодаря чему и получил свое известное прозвище - Далматский.

Святой пользовался большим уважением среди верующих благодаря своей скромности, строгому образу жизни и преданности христианскому учению. В церковной традиции Исаакий считается примером духовной мудрости и непоколебимой веры.

Наиболее известный эпизод из его жизни связан с римским императором Валентом, который поддерживал арианство - течение, отрицавшее божественную природу Иисуса Христа. Согласно преданию, Исаакий открыто выступил против преследования православных христиан и предупредил императора о Божьем наказании.

После отказа прислушаться к словам святого Валент потерпел поражение в битве при Адрианополе в 378 году и погиб. В христианской традиции это событие воспринимается как подтверждение пророчества Исаакия.

До конца жизни преподобный оставался верен монашескому подвигу, избегал славы и продолжал служить примером смирения и духовной силы.

Приметы 30 мая

  • Если утро ясное и тихое - лето будет теплым и урожайным.
  • Дождь в этот день - до дождливого июня, но с хорошим урожаем зерновых.
  • Громкое кваканье лягушек вечером - к приближению теплых дождей.

Что нельзя делать 30 мая

В народных представлениях день Исаакия считался опасным для посещения леса - из-за вероятной активности змей, укус которых считали особенно тяжелым и тяжелым для лечения. Также советовали с осторожностью относиться к случайным находкам и новым знакомствам, опасаясь, что они могут принести неприятности или скрытые риски.

Что можно делать 30 мая

В народном календаре этот день известен как Исаакий-змеевик, ведь считалось, что именно к концу мая змеи массово выходят из своих хранилищ и становятся особенно заметными.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

