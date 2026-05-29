Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии

Кратко:

С 2017 по 2026 год в семье работали не менее 20 иностранных преподавателей

Преподаватели жили в условиях изоляции рядом с резиденциями Путина на Валдае и в Сочи

Младших детей российского диктатора Владимира Путина обучают около двух десятков иностранных преподавателей и гувернеров из Великобритании, Германии, Австрии и Ирландии. Об этом говорится в расследовании российского проекта "Система".

Журналисты получили доступ к внутренней документации, включая переписку, фотографии, трудовые контракты, банковские выписки и отчёты, связанные с подбором персонала для детей Путина. По данным расследования, организацией процесса занимались двоюродные сёстры Алины Кабаевой - Олеся Федина и Екатерина Головачёва. Первая курировала образовательную часть, вторая отвечала за административные и финансовые вопросы.

Среди нанятых специалистов фигурируют преподаватели и няни из разных стран: британская учительница английского языка Аманда С., австрийская гувернантка Эмма Д., ирландско-канадская преподавательница Джейн М., учительница немецкого языка Кристина Г., британский педагог Гарри А., а также сотрудники из ЮАР, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Согласно материалам расследования, иностранным специалистам выплачивали в среднем от 7 до 8 тысяч долларов в месяц. Формально их оформляли через структуры медицинского центра "Согаз" в качестве переводчиков, что позволяло получать статус высококвалифицированных специалистов и оформлять рабочие визы. Только в августе 2022 года пятеро иностранных сотрудников официально получили выплаты на сумму 1,92 млн рублей.

По данным журналистов, с 2017 по 2026 год в семье работали не менее 20 иностранных преподавателей. Их главной задачей было создание для детей так называемой "языковой среды" с постоянным общением на английском и немецком языках. Во внутренних инструкциях указывалось, что старший сын Путина Иван к четырём годам должен был владеть английским "как грамотный европеец". Уже в 2018 году в его расписание входили уроки английского и немецкого языков, а также занятия музыкой.

Помимо преподавания, персонал занимался воспитанием и бытовыми вопросами. Так, британская преподавательница Аманда С., согласно контракту, должна была контролировать питание ребёнка - например, следить за тем, чтобы картофель был размят, а макароны подавались с бульоном.

В документах также содержались идеологические ограничения для персонала. Гувернерам запрещалось обсуждать с детьми темы ЛГБТ, а также навязывать религиозные, политические или иные взгляды без согласования с работодателем.

В феврале 2020 года во время обсуждения контракта учительнице немецкого Кристины Г. ей предлагали добавить условия воспитания Ивана.

"Возможно, имеет смысл указать, что "Подопечный" - это мальчик, и в ролевых играх ему можно давать исключительно мужские имена и давать только мужские роли", - говорится в сообщении.

Преподаватели жили в условиях изоляции рядом с резиденциями Путина на Валдае и в Сочи. Самостоятельно покидать территорию они не могли. Работодатели объясняли ограничения карантинными мерами: продукты и необходимые вещи закупались централизованно через доставку.

Гувернантка Эмма Д. после прибытия в Россию ожидала проживания в пятизвёздочных отелях, однако позже оказалась в посёлке Угловка рядом с резиденцией Путина на Валдае. Учителя жаловались на закрытый образ жизни. В письме работодателям Эмма описывала жизнь там как существование "среди ничего". Британский преподаватель Гарри А. в 2023 году попросил двухмесячный неоплачиваемый отпуск из-за выгорания на карантине.

Сёстры Кабаевой вели постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников. Все работники проходили регулярные медицинские проверки. Обследования проводились в клинике Согаз в Санкт-Петербурге перед приёмом на работу, затем ежегодно и после каждой поездки за пределы резиденций в Сочи и Валдай.

Преподавательница Аманда С. была обязана немедленно сообщать о любых симптомах у себя и ребёнка, включая даже лёгкие недомогания. В документах также упоминаются случаи фиксации "симптомов лёгкой диареи" и эпизодов недомогания у персонала, после чего назначался карантин и медицинское наблюдение. У потенциальной сотрудницы Анны А. при обследовании был диагностирован золотистый стафилококк. Последующие дополнительные анализы не подтвердили наличие инфекции, и её кандидатуру к работе не допустили. В случае выявления инфекционных заболеваний или длительного ухудшения состояния здоровья контракт мог быть расторгнут в одностороннем порядке.

Впечатления о работе в семье Путина нельзя назвать приятными. Одна из бывших иностранных гувернанток рассказала "Системе", что работала в российской семье около трёх месяцев, но ей ни разу не сказали, на кого она работает. Она отметила неприятный для себя стиль взаимодействия с работодателем: "Я была просто человеком, который получает команды и приказы".

Роман Путина и Кабаевой - новости по теме

Напомним, популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина заявила, что знакомству российского диктатора с гимнасткой Алиной Кабаевой способствовала тренер Ирина Винер. По словам Дерюгиной, Винер часто знакомила своих подопечных с влиятельными бизнесменами и политиками.

Также Дерюгина заявила, что в начале полномасштабного вторжения получила сообщение от российских гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Винер. По ее словам, 16 марта они поздравили ее маму с днем рождения.

Как ранее сообщал Главред, политолог Станислав Белковский заявил, что Алина Кабаева, которую считают тайной женой Путина,не имеет никакого политического влияния. По его словам, члены семьи диктатора пользуются всеми благами, но не вовлечены в управление государством.

