Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

Кабаева и Путин якобы воспитывают четверых детей / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о том, кто познакомил диктатора Путина, который уничтожает Украину, с его тайной супругой, российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

Об этом она рассказа в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Дерюгиной, знакомству способствовала другая российская тренер Ирина Винер.

Винер знакомила своих подопечных с влиятельными бизнесменами / Фото Новая Газета

"Это не ко мне вопрос. Это к Ирине Винер. Наверное, она и познакомила. Это меня не касается и не интересует. Там мама Винер всех знакомила. В целом же богатые мужчины часто ухаживали за гимнастками. В России это поставлено на конвейер. У нас тоже желающие были", – рассказала она.

К слову, эта информация не впервые появляется в СМИ. Винер часто знакомила своих подопечных с российскими политиками и влиятельными бизнесменами, в декабре 2024 года также рассказывала украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

Гордон поговорил с Дерюгиной / Скриншот YouTube

"Винер с Кабаевой все время были с правительством и все время этим кичились. То, что Кабаева в таких отношениях, на этом все было построено. Мы с этим были на каждом старте. Мы туда же и нырнули", - рассказывает она.

Роман Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

