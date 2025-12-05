Террорист Путин вместе со спортсменкой Кабаевой заставляют сыновей заниматься несколькими видам спорта.

Кабаева и Путин имеют общих сыновей Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Как выглядят дети Путина

Фото детей Путина

В сети обнаружили фото сыновей диктатора Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой, который уже 4 года как пытается стереть Украину с лица земли.

Сайт "OSINT-Бджоли" обнаружили в открытом доступе два десятка фото и видео сыновей Путина. Старший сын – Спиридонов (Путин) Иван Владимирович, 2015 года рождения. Младший сын – Спиридонов (Путин) Владимир Владимирович, 2019 года рождения.

Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Террорист Путин вместе со спортсменкой Кабаевой заставляют сыновей заниматься несколькими видам спорта. Большее количество времени уделяется хоккею, дзюдо и, конечно, спортивной гимнастике.

Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Именно благодаря турнирам, на которых появляются мальчики, их фото и можно увидеть в интернете.

Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Первое публичное появление вероятного старшего сына Кабаевой фиксируется на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация-2022". В составе команды "Гимнастического клуба" Динамо-Москва им. Воронина Спиридонов принял участие в церемонии открытия и гала-концерте турнира.

Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Роман Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

