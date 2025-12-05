Кратко:
- Как выглядят дети Путина
- Фото детей Путина
В сети обнаружили фото сыновей диктатора Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой, который уже 4 года как пытается стереть Украину с лица земли.
Сайт "OSINT-Бджоли" обнаружили в открытом доступе два десятка фото и видео сыновей Путина. Старший сын – Спиридонов (Путин) Иван Владимирович, 2015 года рождения. Младший сын – Спиридонов (Путин) Владимир Владимирович, 2019 года рождения.
Террорист Путин вместе со спортсменкой Кабаевой заставляют сыновей заниматься несколькими видам спорта. Большее количество времени уделяется хоккею, дзюдо и, конечно, спортивной гимнастике.
Именно благодаря турнирам, на которых появляются мальчики, их фото и можно увидеть в интернете.
Первое публичное появление вероятного старшего сына Кабаевой фиксируется на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация-2022". В составе команды "Гимнастического клуба" Динамо-Москва им. Воронина Спиридонов принял участие в церемонии открытия и гала-концерте турнира.
Роман Путина и Кабаевой
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее стало известно, что отец жены британского принца Гарри Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл, попал в реанимацию из-за тромба в ноге. Состояние отца герцогини настолько ухудшилось, что врачи решились на ампутацию конечности.
Ранее Главред сообщал, что украинская известная ведущая Маша Ефросинина публично призналась, что весит около 63 кг. В разговоре с Анитой Луценко ведущая отметила, что взвешивается только в клиниках.
Вас также может заинтересовать:
- Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок
- Алина Кабаева засветила обручальное кольцо на публике - детали
- "Изуродовала себя": что случилось с лицом путинистки Алины Кабаевой
Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред