В сети появились фото тайных сыновей Путина

Алена Кюпели
5 декабря 2025, 21:00
Террорист Путин вместе со спортсменкой Кабаевой заставляют сыновей заниматься несколькими видам спорта.
Кабаева, Путин
Кабаева и Путин имеют общих сыновей Коллаж: Главред, фото: росСМИ, сайт Кремля

Кратко:

  • Как выглядят дети Путина
  • Фото детей Путина

В сети обнаружили фото сыновей диктатора Путина и российской гимнастки Алины Кабаевой, который уже 4 года как пытается стереть Украину с лица земли.

Сайт "OSINT-Бджоли" обнаружили в открытом доступе два десятка фото и видео сыновей Путина. Старший сын – Спиридонов (Путин) Иван Владимирович, 2015 года рождения. Младший сын – Спиридонов (Путин) Владимир Владимирович, 2019 года рождения.

Как выглядят сыновья Путина
Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Террорист Путин вместе со спортсменкой Кабаевой заставляют сыновей заниматься несколькими видам спорта. Большее количество времени уделяется хоккею, дзюдо и, конечно, спортивной гимнастике.

Как выглядят сыновья Путина
Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Именно благодаря турнирам, на которых появляются мальчики, их фото и можно увидеть в интернете.

Как выглядят сыновья Путина
Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Первое публичное появление вероятного старшего сына Кабаевой фиксируется на международном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация-2022". В составе команды "Гимнастического клуба" Динамо-Москва им. Воронина Спиридонов принял участие в церемонии открытия и гала-концерте турнира.

Как выглядят сыновья Путина
Как выглядят сыновья Путина / Фото osintbees.com

Роман Путина и Кабаевой

Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-близняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путину на фоне слухов о его новом романе.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Кто такая Алина Кабаева

Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Алина Кабаева
Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

