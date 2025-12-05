Укр
"Мы имеем ресурсы": Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 21:21
На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически вдоль всей линии фронта, утверждает Сырский.
Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну
Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кратко:

  • Россияне запускают 4-5 тысяч дронов на украинские позиции ежедневно
  • Оккупанты имеют вдвое больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ
  • Российская сторона теряет убитыми и ранеными около 1-1,1 тыс солдат в день

Главнокомандующий Вооруженный сил Украины генерал Александр Сырский рассказал о своем видении текущей ситуации на поле боя и о стратегии украинского войска в войне с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, украинские войска все еще контролируют северную часть города-крепости Покровск в Донецкой области и продолжат бороться, чтобы вернуть остальную часть города.

видео дня

Кроме того, как отметил генерал, россияне запускают 4-5 тысяч ударных дронов на украинские позиции вдоль линии фронта ежедневно, а также еще от 1,5 тысяч до 2 тысяч дронов, сбрасывающих мины. Но Украина запускает такое же количество, и даже больше.

"Относительно дронов, существует примерно паритет. На данный момент, мы разворачиваем чуть больше FPV-дронов, чем россияне", - сказал Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ добавил, что российские оккупационные силы до сих пор имеют вдвое больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ. Но дальность и смертоносность дронов при ведении боевых действий приводит к тому, что стало сложнее эффективно применять артиллерию. Сейчас 60% ударов осуществляется дронами.

Сырский подчеркнул, что по всей линии фронта, которая простирается на расстояние около 1 тыс. 255 км, развернуты более 710 тыс российских солдат. Российская сторона теряет убитыми и ранеными около 1-1,1 тыс солдат в день. "Большинство убитыми", - сказал Сырский.

"На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически вдоль всей линии фронта", - отметил генерал.

Самые горячие направления фронта

Как сообщил главнокомандующий ВСУ, самые ожесточенные бои происходят вокруг Покровска, Купянска, в район Лимана, и возле Гуляйполя.

"Украинская армия осуществляет стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание наступления врага, на предотвращение более глубокого его прорыва, на причинение максимальных потерь, а также на ведении контрнаступательных действий в тех секторах, где мы видим уязвимость врага", - подчеркнул Сырский.

В частности, стратегия ВСУ заключается в истощении врага, предотвращении его продвижения, удержании украинской территории, и с одновременным нанесением ударов в ближний тыл и вглубь территории России с целью подрыва оборонительных возможностей и промышленного потенциала.

Также у Сырского спросили, готовы ли украинские силы и имеют ли достаточное количество личного состава, чтобы продолжать бороться.

Генерал ответил: "Мы имеем ресурсы продолжать осуществлять военные операции".

Когда может закончиться война России против Украины - мнение нардепа

Как писал Главред, война между Россией и Украиной, по оценке народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, может завершиться до конца 2025 года или же до марта 2026-го.

В инетрвью Телеграфу отметил, что развитие событий движется именно к завершению конфликта, хотя конкретный момент может прийтись как на конец этого года, так и на первые месяцы следующего.

По словам Вениславского, это скорее перспектива ближайшего времени, а не длительный процесс, и война точно не продлится много лет.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", так как ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Напомним, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, в Покровске и Мирнограле ситуация сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Однако, как заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук, окружения пока нет.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

